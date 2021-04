Nákup bévépéček jde znovu na vládu. Obrana je bude splácet 7 let

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) je pro armádu a obranyschopnost České republiky nahrazení zastaralých sovětských bojových vozidel pěchoty klíčovým projektem.



„Pokračujeme v něm, přestože nás podobně jako celou společnost limituje koronavirová situace. A protože od začátku postupujeme maximálně transparentně, chci nyní vládu informovat o aktuálním stavu,“ uvedl Metnar.

Na jedné z nejbližších schůzí v květnu proto bude kabinet znovu o pořízení bojových vozidel pěchoty (BVP) jednat. Materiál má shrnout současný stav a především informovat o změně harmonogramu dodávek a plateb. Bezprostředně po schválení materiálu chce ministerstvo obrany oslovit všechny tři zbývající výrobce, aby podali finální nabídky na dodávky.

Ty by měly být oproti původnímu plánu prodlouženy o dva roky a měly by probíhat v letech 2023-2027. Upravený finanční model pak prodlužuje financování na 7 let, konkrétně na roky 2022-2028. Rozložení původně plánovaných plateb v delším čase má snížit zatížení rozpočtu ministerstva obrany v jednotlivých letech.

Česko spojencům z NATO slíbilo, že těžkou brigádu vyzbrojenou právě novými obrněnci, bude mít k dispozici v roce 2026.



Současně tento týden začaly důkladné testy všech tří nabízených obrněnců. Zkoušky potrvají takřka šest týdnů a mají ověřit, zda nabízená vozidla splňují parametry, které vojáci požadují.

O zakázku se ucházejí britsko-švédský výrobce BAE Systems/Hägglunds AB s vozidlem CV90, americký General Dynamics European Land Systems (GDELS) s obrněncem ASCOD a německý koncern Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx.

Podpis smlouvy byl původně plánován již na rok 2019, nyní ministerstvo uvádí přelom třetího a čtvrtého čtvrtletí. Připadl by tak na období sněmovních voleb a změny vlády. O zakázce by tak mohl rozhodovat ministr v demisi či nový šéf resortu, což by ji mohlo ohrozit zcela. Armáda přitom nové obrněnce potřebuje.



Těžší bratránek kolového Panduru

General Dynamics European Land Systems (GDELS) nabízí obrněnec ASCOD 2. Stejně jako v případě kolových obrněnců Pandur tvrdí, že v případě úspěchu přenese do Česka technologie potřebné k výrobě špičkové vojenské techniky a zapojí do produkce český průmysl.

ASCOD Výrobce: General Dynamics European Land Systems

Hmotnost: 26-45 t

Délka: 6,83 m

Šířka: 3,64 m

Výška: 2,43 m

Osádka: 3+8

Výzbroj: kanón 30 mm Mauser MK 30/2

Sek. výzbroj: kulomet 7,62mm, protitankové střely

Pohon: dieselové motory MTU 600-720 koní

Rychlost: 72 km/h (silnice)

GDELS už v roce 2015 uzavřel strategickou spolupráci s holdingem Czechoslovak Group (CSG), a díky tomu podnik Tatra Defence Vehicle získal licenci na výrobu, modernizaci i servisní podporu vozidel Pandur. Tím je zajištěna soběstačnost země ve výrobě i opravách kolových obrněnců a podobný scénář může nastat i při výběru pásových obrněnců.

Nový ASCOD už součástky vyrobené českým průmyslem obsahuje. Jedná se například o moderní přední i zadní světla.

Vývoj platformy ASCOD (zkratka: Austrian Spanish Cooperation Development) začal už na konci 80. let ve spolupráci rakouských a španělských firem.

Španělská armáda zavedla od roku 1998 do výzbroje 356 kusů. Rakouská armáda 112 kusů. Ascod 2 se stal také základem pro nová obrněná vozidla řady Ajax, která si vybrala britská vláda. Britská armáda má dostat 589 kusů, a to hned v devíti verzích.

K dispozici je vozidlo ve dvou váhových kategoriích – lehčí variantu představuje ASCOD 35, těžší ASCOD 42. Specialitou je oddělená podlaha prostoru pro výsadek ode dna korby. Řešení lépe chrání posádku před účinky výbuchů min než sendvičová konstrukce podlahy. Pěší výsadek nemusí mít při jízdě nohy na speciálních lištách. Konstrukce podlahy také utlumí výbuch natolik, že nehrozí zranění od výstroje ležící na podlaze.

Nová generace ověřeného bojovníka

Britsko-švédská BAE Systems//Hägglunds AB nabízí nejnovější pátou generaci bojem osvědčeného pásového obrněnce CV90 (Combat Vehicle), kterou má ve výzbroji sedm zemí. Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemsko a také Estonsko. Celkem jde o 1 280 kusů obrněnce v 15 variantách.

CV90 Výrobce: BAE Systems/Hägglunds AB

Hmotnost: 35-37 t

Délka: 6,55 m

Šířka: 3,1 m

Výška: 2,7 m

Osádka: 3+8

Výzbroj: kanón 40mm Bofors Autocannon, 30mm Bushmaster nebo 35mm/50 Bushmaster

Sek. výzbroj: kulomet 7,62mm Ksp m/39, granátomet 6×76mm, protitankové střely

Pohon: dieselové motory Scania V6 nebo V8, až 1000 koní

Operační dojezd: 320 km

Rychlost: 70 km/h

Samotná platforma je podle výrobce rychlejší, silnější a výkonnější, než předchozí generace. Vozidlo je vybaveno novým motorem Scania s výkonem 1 000 koní a nejnovější modernizovanou převodovkou pro vysoké zatížení. Jeho maximální hmotnost se zvýšila z 35 na 37 tun s prostorem pro další dvě tuny užitečného zatížení bez snížení agility vozidla.

Především však výrobce do stroje implementoval takzvaný systém „iFighting“, který společnost BAE Systems vyvíjí jako inteligentní řešení a podporu na moderním bojišti. Jde o nový systém rozšířené reality, který spojuje data z různých systémů ve vozidle, filtruje je a upřednostňuje ty nejdůležitější informace. To umožňuje posádce přijímat rychlejší rozhodnutí a zlepšit tak celkový výkon na bojišti.

I BAE Systems počítá s významným zapojením českých firem. Například Meopta bude vyrábět zaměřovací technologii pro bojová vozidla pěchoty.



Šelma s prvním zákazníkem

Německý výrobce Rheinmetall nabízí nový obrněnec Lynx. Jde o nejmladší platformu ze všech tří uchazečů. Modifikace KF31 byla poprvé představena v roce 2016, váží 38 tun a je určena pro tříčlennou posádku a šestičlenný výsadek. Těžší KF41 nabízí místo pro osmičlenný výsadek.

Výrobce v Česku otevřel svou pobočku, která má dojednat spolupráci s českým obranným průmyslem při úspěchu v tendru pro přezbrojení české armády.

Lynx Výrobce: Rheinmetall Landsysteme GmbH

Hmotnost: 34-50 t

Délka: 7,22-7,73 m

Šířka: 3,6 m

Výška: 3,3 m

Osádka: 3+6/8

Výzbroj: kanón až 35mm

Sek. výzbroj: kulomet 7,62mm, kouřové granátomety, protitankové střely

Pohon: dieslové motory Liebherr, 750-1140 koní

Rychlost: 65-70 km/h

Vozidlo Lynx na rozdíl od ostatních tří hlavních konkurentů zatím není zavedeno v žádné armádě. Maďarské ministerstvo obrany však koncem loňského roku oznámilo, že si u Rheinmetallu objednalo celkem 218 vozidel Lynx KF41 za v přepočtu zhruba 53 miliard korun.

Lynx pro maďarskou armádu bude vybaven osádkovou věží Lance s 30mm kanónem, kterou Rheinmetall rovněž vyrábí. V průběhu první fáze do roku 2023 výroby obdrží Maďarsko 46 vozidel Lynx. Dalších 172 vozidel Lynx se v druhé fázi už bude vyrábět přímo v Maďarsku. Vláda se s výrobcem dohodla na vytvoření joint-venture společnosti, která bude zodpovědná za přípravu výrobního zařízení v Maďarsku.

Kromě České republiky se vozidlo Lynx uchází o mamutí tendr v Austrálii. Tam jde o dodávky až 450 obrněnců za 15 miliard australských dolarů (v přepočtu přes 244 miliard korun).