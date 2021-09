Postavte se na aktivní odpor, vyzve Landa pod záštitou Listiny svobod

Již dříve se zpěvák nechal slyšet, že podporovatelé Žlutého špendlíku by měli být připraveni k aktivnímu odporu. K iniciativě se podle dosavadních informací přidalo na třináct tisíc lidí včetně odborníků z řad právníků a lékařů.

„Občané Čech, Moravy a Slezska, sjednoťme se proti politické zdravotní diktatuře. Obnovme normální smysluplný život bez nesmyslných plošných uzávěr, dejme právo dětem chodit do školy bez roušek, testů a očkování,“ vyzývá Landa a jeho tým na webových stránkách iniciativy, která nastupuje po loňském Blanickém manifestu.

Daniel Landa podle svých slov výzvou odkazuje na článek 23 Listiny základních práv a svobod, který říká, že občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod.

Zpěvák se zasazuje o to, aby v Česku nevládlo „covidové gestapo“, které je podle něj aktuálně u moci v Německu. „To je hnus, co se děje v Evropě. Policisté v Německu nechají mašírovat třicet tisíc lidí z LGBT z části bez roušek. Pak ale přijdou svůj názor mírumilovně a pokojně vyjádřit lidé na onu covidovou situaci a dostávají pěstmi do obličeje, koleny do hlav,“ řekl již dříve Landa v rozhovoru pro CNN Prima News.