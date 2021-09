Landa zdvihá právo na odpor. Přidávají se lékaři a právníci, zní i kritika

Po loňském Blanickém manifestu, kdy vyzýval k otevření země, přišel Landa po roce se Žlutým špendlíkem. Svůj záměr představuje na mítincích po různých městech.

Ve výzvě už nabádá občany České republiky, aby se sjednotili proti „politické zdravotní diktatuře“. „Blanický manifest říkal á, Žlutý špendlík říká bé. Teď sháníme odborné týmy a musíme zjistit, kolik vás vlastně je. To znamená, žádám vás o trpělivost a o disciplínu,“ řekl Landa v úvodním spotu umístěném na Facebooku.

S akcí, jejímž hlavním heslem je Právo na odpor, se propojily iniciativy z řad lékařů i právníků.



„Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přináší. Mnohem větší ohrožení celkového zdraví obyvatel však vidíme v následcích drastických vládních opatření než v samotné nemoci Covid-19. (...) Z medicínského hlediska nevidíme důvod k pokračování restriktivních opatření a důrazně žádáme vládu, aby ukončila pandemický stav a začala respektovat svá vlastní pravidla,“ píší lékaři ve svém prohlášení.

„Zastavte tuto absurdní hru a zrušte opatření podobně jako Velká Británie či Dánsko. Vraťte zpět kompetence lékařům a krajským hygienikům a postupujte stejně jako při epidemii jiné virózy,“ vyzývá skupina lékařů a odborníků, mezi které patří například epidemiolog Jiří Beran nebo viroložka Hana Zelená.

Právo postavit se na odpor

Podporu Landově iniciativě prokazují také právníci, kteří vyzývají občany České republiky, aby se postavili na odpor. Na to podle nich mají v případě odstraňování demokratického řádu právo, píše skupina v Deklaraci právníků obyčejného života Čech, Moravy a Slezska.

„V případě, že je odstraňován demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou základních práv a svobod, a pokud jsou činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků znemožněny, mají občané ústavním pořádkem České republiky zaručené zákonné právo postavit se na odpor,“ uvedla skupina právníků. Mezi podepsanými jsou například Zdeněk Koudelka nebo Tomáš Nielsen.



Proti tomu se objevují i kritické reakce, nejen laické, ale i odborné. Například ze strany právničky Venduly Zahumenské, která se spolu s manželem a rovněž právníkem Davidem Zahumenským dlouhodobě angažuje v poukazování na kontroverzní protiepidemická vládní opatření opakovaně sestřelovaná soudy. Iniciativa podle ní odpor neprojevuje.

„Může platit jen jedno – buď jste v odporu, a pak není relevantní to, co stanovil stát, nebo respektujete, co říká stát a nejste v odporu, ale snažíte se bojovat prostředky, které vám stát dává (zejm. skrze soudy a advokáty). Žlutej špendlík v klopě stárnoucích seladonů vážně odporem není,“ glosuje na svém blogu Stav bez nouze právnička Zahumenská.

Zpěváka vyzvala k uspořádání koncertu pro neočkované a netestované. Navrhla také, jaké podmínky by měli splňovat zájemci o účast na vystoupení.

„Tohoto koncertu se nemohou účastnit očkovaní zastánci likvidačních opatření naší vlády. Důvodem je obava o ztrátu svobody, občanských práv, podnikání a o budoucnost našich dětí. Na koncert mohou přijít pouze ti, kdo podepíší prohlášení, ve kterém vyjádří svůj nesouhlas s kroky vlády, které odporují všem normám, které by měly platit v 21. století,“ uvedla.

Landa v rozhovoru pro Seznam Zprávy totiž nedávno vysvětloval, proč nekoncertuje: „Protože nechci po lidech požadovat nějaké zdravotní potvrzení. Jestliže mají pocit, že jsou zdraví, tak ať si jdou na můj koncert bez jakýchkoliv omezení a bez jejich směšného obcházení, což pro mne znamená přizpůsobení se tomu jako faktu.“



Neúcta k symbolům

Žlutý špendlík se dočkal kritiky i na sociální síti, kde ho Landa propaguje. „Někdo si přivlastní žlutý špendlík, někdo Davidovu hvězdu atd. Naprostá neúcta k symbolům a k historii. Je mi hanba za ty co nemají ani kousek cti a zároveň minimum fantazie pro vymyšlení si vlastní symboliky,“ reagoval jeden z uživatelů.

Landa se dlouhodobě vyjadřuje proti koronavirovým opatřením. V únoru představil desetibodový plán, který měl Česko vyvést z covidové krize. Připravili ho akademici podporující zpěvákovu petici Blanický manifest. Stěžejními body bylo otevření všech podniků a provozů, návrat dětí do škol a ochrana rizikových skupin obyvatel. Vláda podle Landy selhala, místo plošných opatření měla vsadit na osobní odpovědnost občanů.

Kromě petice vyjadřující naštvání nad okrajováním svobody nazpíval také protestsong Blanický manifest, v němž kromě Landy účinkuje František Černý z Čechomoru, Josef Vojtek ze skupiny Kabát, Roman „Izzy“ Izaiáš z Dogy a Protheus z kapely Dymytry.