Landovi vadí mizení svobody. V Rozstřelu řekne, proč se zajímá o politiku

Ve své iniciativě se ohrazuje proti mizení lidské svobody a vyzývá politickou reprezentaci, aby s problémem něco dělala. Jaké svobody má na mysli? Co by politická reprezentace, podle něj, měla konkrétně dělat? A jak dopadla koronavirová opatření na jeho práci? Daniel Landa odpoví živě v pátek od 12:30 v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.

Moderátor Dominik Vršanský se bude ptát i na to, co by se muselo stát, aby Landa sám kandidoval ve volbách. A jak se zpěvák vyrovnává s tím, že ho část společnosti sem tam označí za fašistu? Dělí Landa českou společnost na Sluníčkáře a Strážců suverenity? Kdy a kde plánuje koncertovat? A o čem bude jeho nově chystané album?

Ačkoliv Landa neměl v mládí dobrý vztah s otcem, jeho geny nezapře, alespoň co se týče závodnického talentu. Stanislav Landa totiž patřil k průkopníkům českého autokrosu. Daniel Landa kromě této disciplíny jezdí i trucky a rallye. Také je spoluzakladatelem nadace Malina, zabývající se bezpečností silničního provozu.

S hercem Davidem Matáskem založil Daniel Landa v roce 1990 kapelu Orlík, značně oblíbenou hnutím Skinheads. Kapela Orlík vydala dvě alba. V roce 1993 Daniel Landa přešel na sólovou dráhu albem Valčík.

Do dnešní doby vzniklo deset řadových alb, mezi nimi Chcíply dobrý víly, Pozdrav z fronty, Smrtihlav, Konec, Best of Landa, 9 mm argumentů, Neofolk. Daniel Landa uspořádal několik koncertních turné, např. Vltava Tour, Bouře, Ostravice a také Žito tour 2014.

Manželka Daniela Landy je německá režisérka Mirjam Müller Landa. Mají spolu tři děti, dcery Anastázii, Roxanu a Rozálii. Daniel Landa má blízko k Olze Lounové, se kterou jezdí rallye.