Nechceme covidové gestapo jako v Německu, je nás už 13 tisíc, říká Landa

„To je hnus, co se děje v Evropě. Policisté v Německu nechají mašírovat třicet tisíc lidí z LGBT z části bez roušek. Pak ale přijdou svůj názor mírumilovně a pokojně vyjádřit lidé na onu covidovou situaci a dostávají pěstmi do obličeje, koleny do hlav,“ řekl Landa.

Také slovenští policisté se podle něj chovají nepřiměřeně. Po demonstrantech tam údajně střílí gumovými projektily z dvou metrů do krku. „Stát dává najevo svým občanům: ´vy jste nic´. To radši položme životy, než abychom zažívali tento hnůj ,“ řekl rozhořčeně.

Proti vládním rozhodnutím a covidovým restrikcím se Landa vymezuje dlouhodobě, nejprve prostřednictvím Blanického manifestu, nyní iniciativou Žlutý špendlík. „Pevně věřím, že už si nedovolí další lockdown, bylo by dobré přibrzdit už i s rouškami a povinná vakcinace by vůbec neměla být tématem,“ ohradil se.

Iniciativu podporuje už 13 tisíc lidí

Podporovatelé iniciativy by měli být podle něj připraveni k aktivnímu odporu. Nyní jich je již 13 tisíc a další přibývají. Jak by takový „aktivní odpor“ měl vypadat, nechtěl Landa zatím specifikovat. Demonstrace ale podle něj už k ničemu nevedou, jelikož je politici ignorují.

Souhlasíte s iniciativou Žlutý špendlík? Ano 15316 Ne 6546

Do iniciativy, která se vymezuje vůči koronavirovým opatřením, se podle zpěváka zapojilo již třináct tisíc lidí včetně odborníků z řad právníků a lékařů. Žlutý špendlík nabádá občany České republiky, aby se sjednotili proti „politické zdravotní diktatuře“. Název zároveň nepřímo odkazuje na odznak z knih Jaroslava Foglara.

Vstup do politiky sám Landa podle svých slov zvažoval, a to i díky naléhání svého okolí. Nakonec ale odmítl. „Nejdřív by mi to zabilo duši, pak i tělo. Lidu bych v politice tedy příliš neposloužil,“ vysvětlil Landa s tím, že v politice nejsou lidé, se kterými by chtěl trávit svůj volný čas.

Zpěvák aktuálně nekoncertuje, mimo jiné i kvůli tomu, že nechce „kontrolovat“ zdraví lidí prostřednictvím prokázání o bezinfekčnosti.