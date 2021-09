Propagujte vakcíny, chce Hamáček po Landovi. Opil se a zešílel, míní zpěvák

Landa se svými přáteli objíždí česká města a přednáší své vize občanské iniciativy proti „zdravotní diktatuře“, jak opatření vlády nazývá.

„Aby se k nám a k našim životům politici přestali chovat drze jako ke svému majetku. Jsme svobodní a hrdí lidé, oni si to musí uvědomit a začít se k nám chovat s respektem a nějakou aspoň základní pokorou. Až si toto plně uvědomí, moje mise skončí,“ říká pro iDNES.cz zpěvák, který se prý následně bude věnovat dalším projektům a mentálnímu tréninku.

Při svém putování Moravou, Slezskem a Čechami se potkává s příznivci, kterých má Zlatý (donedávna Žlutý) špendlík 13 tisíc. Landa při setkáních s občany vyzývá k návratu do normálního života (návrat dětí do škol bez roušek, testů a očkování; svobodná volba v otázce očkování bez nároku na vymahatelnost ap.). „Buďme připraveni pozvednout se na obránu Ústavy a na odpor!“ stojí na stránkách iniciativy.

Odpor nesplňuje podmínky, říká právník

Podle právníka z pražské advokátní kanceláře Steidl Petra Suchomela se iniciativa zaštiťuje právem na odpor podle Listy základních práv a svobod, s čímž se pojí dvě podmínky, splněná není však ani jedna. „První je, že bude zcela znemožněna činnost ústavních orgánů a použití zákonů, druhá, že bude odstraňována samotná podstata lidských práv a svobod, jejich řád,“ říká Suchomel.

Přestože by se mohlo zdát, že druhá podmínka je naplněna samotným ministerstvem zdravotnictví, které opakovaně vydává naprosté právní paskvily, upozorňuje Suchomel, že právě zde máme důkaz, že není zasažena podstata demokratického řádu. „Opatření vlády ruší nebo určuje nezákonnými nezávislý soud,“ říká a jedním dechem doplňuje: „Dané ustanovení Listiny tak vůbec nelze použít.“

Nepokoje nehrozí, dialog také ne

Přestože se řady iniciativy rychle rozrůstají, v čele hnutí nechybí doktoři či právníci, podle Landy není na programu dne davové srocování k demonstracím, jaké pořádá například iniciativa Milion chvilek pro demokracii. „Shromáždění takového typu nic neřeší a jsou spíš vyjádřením nějakého postoje, ze kterého si politici stejně nic nedělají. Odpor, tedy naplnění článku 23 Listiny, musí vypadat jinak,“ burcuje.

Za pravdu mu dává i ministr vnitra Jan Hamáček. „Nemám informace, které by vedly k podezření, že by toto hnutí mělo za úmysl dělat nepokoje,“ uvedl. Zároveň je to ale jediná věc, na které se s Landou shodnou. Zatímco zpěvák vybízí ke svobodě a rozumu, kontruje Hamáček apelem na zdraví: „Já bych hlavně uvítal, kdyby v rámci vyzývání k rozumu a svobodě propagovali očkování, to by bylo to nejlepší, co by mohli udělat.

To Landa odmítá. „Myslím, že se pan ministr ze své moci opil a zešílel. Ignorovat velkou skupinu mezinárodně uznávaných kapacit je šílenství. Ať se jde bodnout sám. Žije v akváriu a nevnímá duši a city lidí, ignoruje zoufalství statisíců,“ rozohnila se hlava Zlatého špendlíku, podle které už je pozdě na případné dialogy.

„Doba, kdy jsme o diskuzi prosili a chodili do parlamentu s experty, skončila. Tehdy nám všichni ukázali, že o diskuzi ve skutečnosti vůbec nestojí. Mají své noty a podle nich si jedou bez ohledu na rozum a cit,“ má jasno Landa. „Pokud by měl Daniel Landa zájem o dialog, jsem k němu připraven,“ uzavírá Hamáček.