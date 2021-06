Je k poblití, že stát očkování nutí. Landa koncerty pro vyvolené odmítá

Landa také proto odmítá pořádat koncerty za současných podmínek, kdy jsou omezeny počty diváků, kteří se navíc musejí prokazovat testy nebo prodělaným očkováním.



„Očkování není cestou zpět k normálu, mají se očkovat rizikové skupiny a senioři nad šedesát let. Registrace pro mladší lidi nechápu. Bylo nám slibované dobrovolné očkování, ale je to dobrovolné jako rudá knížka pro vstup do KSČ,“ prohlásil Landa v pořadu K věci na CNN Prima News.

„Nejsme ohrožená skupina a vadí mi, jak do toho stát lidi nutí. To je k poblití,“ zastal se Landa mladších ročníků, které o očkování nestojí. Také odmítl, že by covid byl pro zdravé lidi smrtící chorobou.

Zpěvák zopakoval svou podporu názorům vakcinologa Jiřího Berana, který koncem února kritizoval vládu, že přednostně očkuje učitele a že by se vakcíny měly přesměrovat k lidem starším 60 let. „Abychom zastavili tlak na nemocniční lůžka,“ uvedl. Ukazuje se podle něho, že s proočkováním části lidí starších 80 let proti covidu-19 počet nemocných a zemřelých z této skupiny dramaticky klesl.

Vystoupení ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška koncem května pak dalo Beranovi za pravdu. „Ani rizikové scénáře vývoje epidemie covidu-19 nepředpokládají podle zdravotnických statistiků opětovné naplnění nemocnic. Důvodem je vysoká proočkovanost seniorů, kteří jako nejrizikovější tvořili skoro tři čtvrtiny hospitalizovaných,“ řekl Dušek.

Nemocnice se vyprázdnily

Právě obsazenost nemocnic pacienty s covidem byla hlavním kritériem hodnocení vývoje epidemie. Už dříve se konstatovalo, že zhruba 80 procent všech nakažených mělo bezpříznakovou infekci nebo jen mírný průběh nemoci – myšleno maximálně několikadenní vysoké teploty jako při tradiční chřipce.

Přesto se epidemie v současnosti stále hodnotí podle množství nakažených lidí, což odborníci podporující plošná opatření, tedy zákazy i očkování, vysvětlují obavami z nových vln nákaz způsobených jinými mutacemi koronaviru. Doposud se nicméně až na výjimky ukazovalo, že viry procházející proměnou jsou nanejvýš nakažlivější, ne však nebezpečnější co do vážnosti infekce.

Podle Landy opatření smysl nemají, protože koronavirus už ve společnosti tak jako tak navždy zůstane. „Pokud budeme neustále přibržďovat a pouštět opatření, budou vlny nekonečné. Přijde mi to jako smrádek nějakého záměru, jako by se mafie dostala k moci. Na všem se strašně vydělává,“ upozornil zpěvák na CNN Prima News.



Blanický manifest

Landa s Beranem v únoru představili desetibodový plán, který měl Česko vyvést z koronavirové krize. Připravili ho akademici podporující zpěvákovu petici Blanický manifest. Stěžejními body bylo otevření všech podniků a provozů, návrat dětí do škol a ochrana rizikových skupin obyvatel. Vláda podle Landy selhala, místo plošných opatření měla vsadit na osobní odpovědnost občanů.



Ve Sněmovně už Landa vystoupil na začátku ledna, kdy členům petičního výboru vysvětloval petici Blanický manifest za svobodu 2020 a kriticky zhodnotil současná koronavirová omezení.



Po právní stránce Landovi dávají za pravdu rozsudky Nejvyššího správního soudu, který označil plošná opatření v době platnosti pandemického zákona za nepřijatelná. Poté co za nezákonné označil plošné uzavření restaurací a dalších služeb, vláda je v od pondělí otevřela. Ve středu soud za nezákonné ohlásil i omezení mateřských a základních škol.