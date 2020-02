Jak se dělá test na koronavirus? Jako na chlamydie nebo boreliózu

„Kapacita vyšetření v laboratoři závisí na technickém a personálním vybavení a na dostupnosti reagencií. Aktuálně je NRL připravena provést denně až dvakrát 48 testů,“ sdělila vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbora Macková.

Pokud laboratoř postupuje podle aktuální metodiky Světové zdravotnické organizace (WHO), je cena testu přibližně 5 000 korun. Dosavadní náklady na testy se tak vyšplhaly na zhruba půl milionu.



Výrobci podle Mackové pracují i na komerčních testovacích sadách, první diagnostická souprava se pro Evropu v současné době schvaluje. „Předpokládáme, že cena reagencií, bez nákladů na technické vybavení, provoz laboratoře a personál, bude v řádu stovek korun. K nákladům na jedno vyšetření je třeba připočítat také náklady na izolaci nukleových kyselin,“ řekla.

Právě na izolaci nukleových kyselin z DNA viru je testovací metoda založena. Metoda označovaná zkratkou PCR je poměrně běžná, využívá se například u virové hepatitidy, chlamydií, boreliózy nebo pro určení konkrétního podtypu chřipky.

Pokud by se v Česku nákaza potvrdila, odeslala by NRL vzorek na potvrzení do referenční laboratoře v Berlíně. Další podobné laboratoře, které jsou WHO určeny pro detekci chřipky, jsou v Nizozemsku nebo Londýně.

V Evropě je nyní zhruba 400 případů nákazy koronavirem. Nejvíce nemocných (přes 300) je v Itálii, která je třetí zemí s nejvyšším výskytem po Číně a Jižní Koreji. Případy jsou také v Německu, Francii, Velké Británii, Belgii, Španělsku, Švédsku a Finsku, v posledních dnech byly potvrzeny v Rakousku, Chorvatsku a Řecku.