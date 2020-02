Koronavirus už je zřejmě v Jižní Americe, Brazilec přicestoval z Itálie

Podle oficiálního prohlášení ministerstva vyšetřují úřady jeden případ v Sao Paolu. Zpravodajský server G1 uvedl, že se jedná o muže, který pobýval mezi 9. a 21. únorem v severní Itálii, a že tento muž vykazoval typické příznaky nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje. Byla mu nařízena domácí karanténa.



„Samozřejmě nám to dělá starosti,“ řekl podle G1 brazilský ministr zdravotnictví Luiz Henrique Mandetta. Mnohamilionová metropole Sao Paolo je největším městem v zemi.



Nový koronavirus se začal šířit na sklonku loňského roku z Číny, kde onemocnění podlehlo již 2 715 lidí a přes 78 tisíc se jich nakazilo. Výskyt byl zaznamenán ve více než 30 zemích světa.



Itálie, zvláště pak její severní část, je po Číně a Jižní Koreji nejvíce postiženou zemí. Nakazilo se tu 322 lidí, z nichž 11 nemoci podlehlo. V celé Jižní Americe dosud žádný potvrzený případ nákazy zaznamenán nebyl.



V Německu se nákaza objevila u dalších dvou lidí

Další pozitivní případy zaznamenalo Německo. Testy v úterý prokázaly nákazu novým typem koronaviru u 25letého muže z Bádenska-Württemberska na jihozápadě Německa. Pacient, který se zřejmě nakazil během výletu do italského Milána, má příznaky podobné chřipce a je v karanténě v nemocnici.

Druhým nakaženým je muž ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, který je kvůli předchozím zdravotním komplikacím v kritickém stavu. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura DPA.

Lidé, kteří přišli s 25letým mužem z Bádenska-Württemberska do úzkého kontaktu, budou v domácí izolaci, a pokud se u nich projeví příznaky nákazy, budou převezeni do nemocnice. Ministr zdravotnictví této spolkové země Manne Lucha vyzval lidi k rozvážnosti a uvedl, že úřady nyní budou zjišťovat, s kým nakažený přišel do styku.

Úřady v okresu Heinsberg v Severním Porýní-Vestfálsku, kde se objevil druhý nakažený, ve středu zavřou místní školy, školky a úřady. Momentálně také zvažují, že omezí veřejnou dopravu. Podle DPA zatím není jasné, kde se muž koronavirem nakazil.

Téměř 170 nově nakažených v Jižní Koreji

Jižní Korea ve středu ohlásila 169 nových případů nákazy koronavirem. Celkem se v této asijské zemi nakazilo již 1 146 lidí. Onemocnění COVID-19 podlehlo 11 z nich, napsala s odvoláním na zdravotnické úřady agentura AP. Jedním z nakažených je také americký voják.

Většina středečních nakažených, celých 134, je stále spojována s jedním kostelem ve městě Tegu, mezi členy tamějšího náboženského hnutí infekci zřejmě roznesla 61letá žena.

Mezi pozitivně testované přibyl také americký voják. Třiadvacetiletý muž, který slouží na základně Camp Carroll poblíž Tegu, je nyní v karanténě mimo základnu. Na 18 případů nákazy novým koronavirem se podle AP již vyskytlo také v jihokorejské armádě.

Čínské úřady ve středu podle státní televize CCTV poslaly do karantény 94 pasažérů letadla ze Soulu do Nankingu. Učinily tak poté, co tři z cestujících vykazovali příznaky horečky. Žádný z čínských turistů, které zachvátily horečky, neměl jakékoliv vazby na čínskou provincii Chu-pej či město Wu-chan, odkud se nákaza koncem loňského roku začala šířit.

V Číně koronaviru podlehlo dalších 52 lidí, celkem už 2 715

V pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, dosud podlehlo novému koronaviru 2 715 lidí, za úterý se tak bilance zvýšila o 52 mrtvých. Ve středu to podle agentury Reuters oznámily čínské úřady.

Všechny případy úterních úmrtí hlásí provincie Chu-pej, která je ohniskem nákazy. Jedná se o pokles oproti pondělku, kdy v pevninské Číně podlehlo nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, 71 lidí.

V úterý čínské úřady zaznamenaly v pevninské Číně 406 nových potvrzených případů, v pondělí jich bylo 508. Většina nakažených připadá na Chu-pej, v úterý to bylo 401 případů. Celkem se v pevninské Číně dosud nakazilo 78 064 lidí.