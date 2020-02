Proč se koronavirus šíří zrovna v Itálii? Premiér viní konkrétní nemocnici

„Ukázalo se, že vedení na úrovni nemocnice se zcela neřídilo bezpečnostními předpisy, což jistě přispělo k šíření infekce,“ řekl premiér Conte v televizní stanici Rai 1. Jaké bezpečnostní předpisy nemocnice přesně porušila, premiér nespecifikoval.

Ačkoli Conte nemocnici konkrétně nejmenoval, vyplynulo z kontextu, že předmětem kritiky je zdravotnické zařízení v patnáctitisícovém Codognu. Tam se koncem minulého týdne potvrdila nákaza koronavirem u 38letého muže.

Toho úřady považují za prvního nemocného, který zřejmě přímo nakazil desítky dalších lidí. Na virus byla poté pozitivně testována jeho těhotná manželka a další příbuzní, lékaři a sestry, které se o něj starali, i další pacienti, kteří leželi v téže nemocnici.

Momentálně Itálie eviduje 326 případů nákazy koronavirem. Má jedenáct úmrtí, což je jen o jednoho zemřelého méně než v případě Jižní Koreje, která má ale výrazně více nakažených.

Na nemoc v Itálii zatím zemřeli jen lidé staršího věku a ti, kteří už před nákazou měli zdravotní problémy. Deník The Washington Post varuje, že jako země s největším podílem lidí starších 65 let v Evropě je Itálie zvláště zranitelná vůči šíření koronaviru.

Premiér naznačil, že v případě nutnosti by centrální vláda mohla převzít řízení zdravotnictví, které mají v Itálii na starosti jednotlivé regiony. Lombardský guvernér Attilio Fontana kvůli tomu Conteho kritizoval a řekl, že by to porušilo zákonem garantovanou autonomii.

Italský specialista na veřejné zdraví Walter Ricciardi, který je členem výkonné rady Světové zdravotnické organizace (WHO) a poradcem italské vlády, se obává, že bude obtížné přinutit regionální vlády, aby přijaly náležitá opatření.

Podle Ricciardiho problémem Itálie je, že všechny organizační a řídící mechanismy jsou svěřeny regionům. Itálie tak na rozdíl od dalších evropských zemí nemá jednotné řídící centrum, které by bylo primárně zodpovědné za boj s epidemií. „A tak není náhodou, že v současné době mají (ostatní evropské země) méně případů než my,“ řekl Ricciardi v úterý novinářům.

Šílenství a zbytečná panika, myslí si italský mladík

Na severu země už některé regiony uplatnily přísná preventivní opatření. V severoitalských regionech Lombardie a Benátsko jsou na týden zavřené všechny školy, ruší se také veřejné akce včetně zápasů nejvyšší fotbalové ligy a benátského karnevalu.

Italský mladík Nicola ze severoitalské Padovy, která je součástí Benátska a kde v pátek na koronavirus zahynul 87letý muž, si myslí, že v regionu vládne zbytečná panika. „Spousta alarmismu a všeobecného šílenství. Prázdné supermarkety, prázdné lékárny bez roušek a dezinfekčního gelu. Všichni se zbláznili,“ řekl pětadvacetiletý Nicola agentuře ČTK.

Osobně se jej dotklo uzavření sportovišť, neboť pracuje i v jednom z tenisových klubů v Padově. Kromě dočasné ztráty jednoho ze dvou svých zaměstnání prý Nicola žije stejně jako dřív, pouze má na paměti doporučení ohledně častého mytí rukou a vyhýbání se davům.

„Zkrátka, mohli bychom žít v klidu a pokojně a jenom být trochu opatrnější, ale místo toho máme přílišnou paniku a mluví se jenom o koronaviru, jakoby to byl černý mor,“ uvedl. Problémem jsou podle Nicoly sociální sítě, kde se daří nejrůznějším dezinformacím. „Hrozně moc lidí si myslí, že to je smrtelná epidemie, ačkoli to údajně není o moc horší než chřipka,“ popsal svoji zkušenost.



Především starší lidé berou v severní Itálii útokem supermarkety. Se zásobami se chtějí ukrýt doma. „Je to šílené,“ řekla serveru Deutsche Welle mladá žena v jednom z obchodů v Miláně. „Opatrnost se vyplácí,“ reagoval na ni muž ve vojenské bundě, který si nakoupil 36 litrů vody, několik kilogramů těstovin a konzervy s rajčatovou omáčkou.

Koronaviru podlehl první Francouz

Tři nové případy nákazy ve středu potvrdila Francie. Jeden z nakažených v noci zemřel. Jde již o druhého člověka, který ve Francii nemoci COVID-19 podlehl, a prvního Francouze, informoval s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví list Le Figaro. V polovině února na nemoc způsobenou novým typem koronaviru v Paříži zemřel 80letý Číňan. Celkem se v zemi virus potvrdil již u 17 lidí.

Ve Španělsku je nyní evidováno deset případů nákazy, uvedl deník El País. Mezi nově hlášenými případy jsou dva mladí lidé v Madridu nebo další dvě osoby v hotelu na ostrově Tenerife, kde jsou v izolaci i čeští turisté.

Na jihu Rakouska pak v noci zemřela 56letá Italka. Lékař nevyloučil, že podlehla právě nemoci COVID-19. Budovu, ve které žena z oblasti Furlánska (Friuli) trávila dovolenou, je nyní v izolaci.