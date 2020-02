VIDEO: Íránský náměstek přiznal koronavirus, malátný mluvil na tiskovce

„Testy pana Haríršího, který byl v první linii v boji proti koronaviru, byly pozitivní,“ sdělil v úterý mluvčí ministerstva zdravotnictví. Harírší prý kašle a potí se. Horečku měl zřejmě už v pondělí, když předstoupil před novináře.

V úterý náměstek na videu zveřejněné agenturou Fars optimisticky prohlásil, že koronavirus jistě porazí. „Před ostatními jsem se uzavřel do izolace. Před pár minutami mi řekli, že finální testy jsou pozitivní, takže začínám brát léky,“ řekl podle Al-Džazíry.

O tom, že o den dříve mohl nakazit všechny kolem sebe, podle všeho pomlčel. Úředník pověřený bojem proti koronaviru se v minulosti se vyjádřil ke zprávě, že nakažených je v Íránu mnohem víc, než tvrdí vládní režim.

Hárírší řekl, že odstoupí, pokud se prokáže čtvrtina z tohoto údaje. Jako první tuto zprávu zveřejnil Ahmad Amírabádí Farahání, poslanec za město Kom. Harírší se dožadoval zveřejnění jmen údajných mrtvých. Farahání řekl, že jména byla zveřejněna a že nyní očekává Haríršího rezignaci.

Mezi nakaženými je také poslanec za Teherán Mahmúd Sádeghí. „Mám pozitivní test na koronavirus... Nezbylo mi moc naděje, že můj život na tomto světě bude pokračovat,“ napsal na Twitteru. Zároveň vyzval šéfa íránské justice, aby propustil politické vězně a zabránil tak tomu, že se nakazí. Během trvání nákazy by podle něho měli dostat možnost být se svými rodinami.

Z Íránu se nyní zřejmě i kvůli přístupu vlády stává další velké ohnisko nákazy koronavirem mimo Čínu. O nakažených totiž informovala se zpožděním. V úterý Írán ohlásil další tři úmrtí, od minulého týdne zemřelo podle agentury Reuters šestnáct lidí a úřady potvrdily 95 případů nákazy.

Podle neoficiálních informací je však mrtvých už nejméně padesát. Nové oběti jsou dvě starší ženy ze středoíránské provincie Markazí a třetí pochází z Alborzu na severu země, oznámila agentura IRNA.

Íránská státní televize původně oznámila, že má v úterý do země přicestovat delegace Světové zdravotnické organizace (WHO), cesta však byla bez udání nového termínu odložena.



Z íránských zdrojů není jasné, kolik lidí Írán umístil do karantény. Agentura Mehr však oznámila, že jenom v Komu bylo hospitalizovali 320 lidí. Íránské úřady zakázaly konání koncertů, fotbalových utkání a v několika provinciích jsou z preventivních důvodů zavřené školy a univerzity.

Náměstek přiznal, že má koronavirus:



حریرچی: من هم کرونایی شدم، حتما کرونا را شکست می دهیم. pic.twitter.com/O0zsfDwgAS — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 25, 2020

Další nemocní v regionu, společným jmenovatelem je Írán

Některé sousední země uzavřely hranici s Íránem, další zrušily letecké spoje. Přibývá nakažených v Kuvajtu a Bahrajnu, které mají osm nemocných. Mezi těmi v Bahrajnu jsou čtyři občané Saúdské Arábie.

Irák, který má rozsáhlé kontakty s Íránem, v úterý vyhlásil nová ochranná opatření. Zakázal na neurčito vstup cestujícím z Íránu i z Číny a vydal přísná omezení pro cestující z Thajska, Jižní Koreje, Japonska, Itálie a Singapuru. Zákaz se týká lidí, kteří z těchto zemí cestují přímo i s přestupy, ale neplatí pro irácké občany, diplomaty a oficiální delegace.

V Nadžafu, kam směřují často šíitští poutníci a kde byl první irácký případ nákazy ohlášen v pondělí, jsou na deset dní zavřené školy a univerzity. Úřady lidem také doporučují vyhnout se cestám do Nadžafu. Nové čtyři případy irácké úřady ohlásily v Kirkúku na východě země.

V Iráku se konají od loňska masové protivládní demonstrace, vlivný šíitský duchovní Muktada Sadr však svým stoupencům v úterý doporučil, aby z obav před šířením viru od dalších protestů upustili.

Letiště v Dubaji, jedno z nejfrekventovanějších na světě, v úterý oznámilo, že omezuje lety do Íránu s tím, že spoje do Teheránu zatím budou pokračovat. Úřad civilního letectví SAE ovšem později oznámil, že se na týden ruší všechny lety. Dubaj je častou přestupní zastávkou cestujících do okolních zemí.

Vláda v Libanonu se rozhodla omezit lety do zemí zasažených koronavirem a zcela zastavila lety pro poutníky, píše Reuters. Libanonští muslimové létají na náboženské poutě do Íránu, Iráku a Saúdské Arábie.

Turecké úřady v úterý informovaly o odklonu letadla z Teheránu. Původně mělo přistát v Istanbulu, ale bylo na žádost ministerstva zdravotnictví odkloněno do Ankary kvůli podezření na nakažené cestující. Tam letadlo obklopily sanitky a zdravotníci v ochranných oblecích.



Podle tureckých zdrojů bylo v letadle 132 pasažérů a všichni budou umístěni po zdravotní prohlídce do čtrnáctidenní karantény. Sedmnáct z nich má zvýšenou teplotu, někteří cestují z íránského Komu, kde se objevily první případy úmrtí v Íránu. Podle ministra zdravotnictví jsou všichni cestující i posádka turečtí občané. Turecko svou hranici s Íránem zavřelo v neděli a omezilo i letecké spojení s Íránem, spoje z Teheránu však zůstaly zachovány.