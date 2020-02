Na Tenerife je kvůli koronaviru v karanténě pět Čechů v hotelu

„Bohužel je to tak. V hotelu je pět Čechů - čtyři dospělí a jedno dítě,“ řekla iDNES.cz mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. Dodala, že klienti na ostrov přiletěli v pondělí a vracet zpět do Čech se měli 6. března.

„Je tam policejní stráž, nemůžou chodit z hotelu ani zpět. Mohou se pohybovat pouze po komplexu hotelu,“ řekla Řezníčková s tím, že jak dlouho bude karanténa trvat, se zatím neví. Cestovní kanceláře doporučují klientům, aby dbali na hygienu a nechodili mezi davy.

Španělské úřady na Tenerife nařídily karanténu pro zhruba tisícovku hostů hotelu. Potvrdila se totiž nákaza koronavirem u italského turisty. Devětašedesátiletý lékař z Lombardie je na Kanárských ostrovech na dovolené. V karanténě nyní budou i další hosté hotelu Hotel H10 Costa Adeje Palace v letovisku Adeje na jihu ostrova.



Vedení hotelu na žádost úřadů umístilo do karantény všechny své hosty. Turisté nesmějí opouštět areál, nikdo zvenčí se do něj bez potřebného povolení nedostane. Hotel střeží policie a rekreanti dostali doporučení, aby se co nejvíce drželi ve svých pokojích a telefonicky informovali recepci v případě, že u sebe zaznamenají příznaky nemoci, uvedl server local.es.

Pohotovostní režim platí už od pondělního večera, kdy o něm na Twitteru informoval premiér španělského autonomního regionu Kanárské ostrovy Ángel Víctor Torres.

Čtyřhvězdičkový hotel H10 Costa Adeje Palace je populární zejména mezi britskými turisty, uvedla dnes britská média.

Španělsko má nyní už tři potvrzené případy nákazy novým typem koronaviru. Dosud byl pozitivně testován Brit, který navštívil Mallorcu, a Němec, u něhož se nemoc projevila při pobytu na kanárském ostrově La Gomera.