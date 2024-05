Poslanci mají jednat o změně zákoníku práce, o minimální a zaručené mzdě

Poslanci by měli na mimořádné schůzi začít projednávat úpravu zvyšování minimální mzdy. Novela zákoníku práce předpokládá růst minimální mzdy do roku 2029 tak, že by měla odpovídat 47 procentům průměrné mzdy. Zaručené mzdy mají od roku 2025 platit jen pro veřejný sektor, ne pro firmy.