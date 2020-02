Kvůli koronaviru svolává premiér Babiš na večer Bezpečnostní radu státu

Podle Vladimíra Vořechovského z tiskového oddělení vlády jde hlavně o koordinaci a sladění společného postupu státní správy v otázce koronaviru. Na jednání Bezpečnostní rady státu by tak kromě premiéra, ministra zdravotnictví či ministra vnitra měla být například i hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

„Jde o to, aby se zúčastnění dozvěděli, jaká je přesně situace, co říká Itálie a co říká Rakousko, zharmonizovali se v dalším postupu a udělali maximum pro to se připravit,“ dodal Vořechovský.



Během úterního odpoledne se výskyt nákazy potvrdil v sousedním Rakousku. Už v pondělí oznámil šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch svolání Ústřední epidemiologické komise. Jde o meziresortní orgán, jehož součástí je i ministerstvo zahraničních věcí.



Nadále platí, že v České republice bylo dosud provedeno 86 testů na nemoc COVID-19 a všechny byly negativní.



Virus se šíří od prosince z Číny

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že nemocnice v ČR jsou na případný výskyt koronaviru připraveny. Virus se šíří od prosince z Číny a zabil od té doby přes 2 660 lidí, naprostou většinu v Číně. Z evropských zemí se v posledních dnech nákaza šíří v Itálii, v úterý ohlásilo první dva případy Rakousko a první případ také Chorvatsko.

Kvůli koronaviru se naposledy Bezpečnostní rada státu sešla mimořádně koncem ledna. Rada tehdy jednala o připravenosti na případné rozšíření nákazy z Číny. Babiš poté apeloval na zlepšení opatření na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni. Mimo plánované termíny se letos sešla rada i 9. ledna, kdy jednala o situaci kolem konfliktu Íránu a Spojených států. Nejbližší řádné jednání Rady je naplánováno na pondělí ráno.



Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti země. Jejími členy jsou vedle premiéra a vicepremiérů v současnosti ministři obrany, zahraničních věcí, dopravy a zdravotnictví. Právo účastnit se jednání má i prezident. Řádné schůze se konají nejméně jednou za čtvrt roku.