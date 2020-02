Koronavirus Číňany nakonec posílí, říká sinolog Vojta

Čínské pivo je slabší a sladší než to naše. Chutná Číňanům i to české? Chutná, zejména ta slabší piva. A dobrý ohlas mívá prohlášení, že Plzeňské je hořké a zásadité, takže potlačuje vnitřní oheň. Z něho mají Číňané velké obavy, neboť to znamená přehřátí organismu. Proto čínská životospráva stále tlumí vnitřní oheň převařenou vodou, nízkokalorickou a nesolenou dušenou stravou a mdlými polévkami. Zatímco smažené, slané, kořeněné pokrmy v kombinaci se spěchem a horkem ještě do vnitřního ohně přilévají olej.