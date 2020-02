Čína křísí ekonomiku dušenou koronavirem. Snižuje úroky a pumpuje biliony

Roční primární úvěrová sazba (LPR), od níž se odvíjejí úrokové sazby, za které komerční banky poskytují úvěry domácnostem a podnikům, se sníží na 4,05 procenta z 4,15 procenta, oznámila čínská centrální banka (PBOC).

Rozhodnutí se všeobecně očekávalo. Už v pondělí PBOC snížila střednědobou úvěrovou sazbu. Opatření se dle agentury Reuters týká úvěrů pro finanční instituce v souhrnné výši 200 miliard čínských jüanů (660 miliard korun).

Akcie zareagovaly na poslední kroky PBOC růstem, hlavní čínské indexy během čtvrtečního obchodování posilují. Šanghajský SSE přidává 1,84 procenta, index burzy v Šen-čenu pak 2,43 procenta. Také další hlavní asijské indexy, japonský Nikkei 225 a hongkongský Hang Seng už dokázaly srovnat ztráty, které utrpěly po propuknutí epidemie koncem ledna.

Investoři věří, že čínské úřady v dohledné době přijdou s dalším uvolňováním měnové politiky a fiskálními stimuly, aby pomohly menším podnikům. Finanční injekci chystá například provincie Che-pej na severu země, která pro tyto účely vyhradila 50 miliard jüanů. Peníze mají mimo jiné zajistit, aby se dál stavěla sportoviště pro zimní olympiádu v roce 2022.

Firmy v provincii Chu-pej, v jejímž hlavním městě Wu-Chan se nachází ohnisko nákazy, zase nemusí až do června platit odvody, informovala v úterý čínská státní televize s odkazem na tamní vládu. Stejné úlevy by měly získat i menší společnosti napříč zemí, zatímco odvody velkých firem mají být až do dubna poloviční.

Čínským firmám mohou dojít peníze

Ekonom Capital Economics Julian Evans-Pritchard uvedl, že zmírnění měnové politiky je pro malé firmy, jež tvoří důležitou část ekonomiky, slabou pomocí. „I když je pravděpodobné další snížení v příštích týdnech, samo o sobě to nezmění osud milionů malých firem, které trpí kvůli epidemii koronaviru. Průzkumy ukazují, že třetině těchto firem může v příštích dvou týdnech dojít hotovost, pokud se aktivita nedostane do běžného stavu,“ dodal.

Již na začátku února napumpovala centrální banka do čínské ekonomiky 1,7 bilionu jüanů (5,6 bilionu Kč) prostřednictvím operací na volném trhu. Částka představuje zhruba dvě procenta hrubého domácího produktu.

Epidemie onemocnění způsobeného novým koronavirem ohrozila globální dodavatelské řetězce a narušila podnikání a výrobu v Číně. Přiměla tak úřady v posledních týdnech přijít s řadou politických opatření, která by zmírnila negativní dopady na ekonomický růst.

Druhou největší ekonomiku světa již nyní trápí nejslabší růst za téměř tři desetiletí kvůli obchodní válce se Spojenými státy. Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávají, že meziroční tempo růstu v prvním čtvrtletí by mohlo zpomalit na 4,5 procenta ze šesti procent ve čtvrtém čtvrtletí. Někteří varují, že růst by mohl být ještě nižší, blízko tří procent.