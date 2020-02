Počet letů poprvé od krize klesne. Koronavirus bude aerolinky stát miliardy

COVID-19 nejspíš uspěje tam, kde se ekologickým aktivistům zatím nedaří. Podle prvotních odhadů by letos totiž letos mohl zájem lidí o letenky klesnout téměř o pět procent. Byl by to první propad od hospodářské krize z roku 2008. Aerolinky, především asijské, kvůli nákaze nejspíš přijdou o miliardy dolarů.