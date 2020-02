Italové skupují zásoby. Bojím se, aby Milán nehlídalo vojsko, líčí Češka

„Milán je město, kde žije téměř jeden a půl milionu obyvatel, je to lokomotiva italské ekonomiky. Následky plošné karantény by byly obrovské,“ uvedla z metropole Lombardie Češka Kateřina Havrdová, která v Itálii žije 23 let. „Zrovna dnes odjíždíme z města a já nevím, jestli nás po návratu vůbec pustí zpátky, jestli tam pak třeba nebude hlídat vojsko nebo policie, kteří nebudou pouštět lidi ani ven ani dovnitř,“ dodala.



„Mám devítiletou dceru. V neděli měla mít volejbalový zápas, který zrušili. Školy budou určitě zavřené tento týden, a ještě se neví, jestli i ten příští. Uzavřeli také kina, divadla i milánskou katedrálu,“ popisuje. Mimo provoz je také centrální pobočka banky UniCredit, protože tam pracoval člověk, jenž vykazoval symptomy.

„Zatím jsem neměla čas se někde v obchodě zastavit, ale vedle nás je velký supermarket řetězce Esselunga. Kamarádka mi včera posílala fotku vybrakovaného regálu s těstovinami. V listu Corriere della Sera také psali, že nějaký muž si naložil do košíku 52 litrů balené vody,“ vypráví Havrdová. Známá jí dokonce povídala, že do supermarketu přišel starší muž v plynové masce.



Strach je podle ní zatím záležitost severní Itálie. „Ale jižní Italové se nás teď strašně bojí. Starosta jednoho města dokonce řekl, že kdo přijede ze severu, půjde okamžitě do karantény,“ řekla.



Hromadná doprava v Miláně pořád jezdí a obchody jsou otevřené. „Nevím, kolik lidí šlo dnes do práce, o tom informace nemám. Když ale vyjdete na ulici, všechno funguje normálně,“ popsala Havrdová situaci v pondělí, tedy tři dny poté, co se nákaza objevila.



Ve městě ovšem zcela chybí roušky. Úřady je nerozdávají, pokud roušku nemáte, máte smůlu. „My jsme měli štěstí, dostali jsme je od tchána. V lékárnách je neseženete,“ řekla.

„Největší problém je inkubační doba, protože někdo může přiletět bez příznaků, ale virus v sobě může mít. Měření teploty na letištích je v tomhle nedostatečné,“ míní. Informace získává z listu Corriere della Sera a každé ráno zapíná zprávy, kde se o ničem jiném ani nemluví. „Informace jsou i na Facebooku a prohlášení vydalo ministerstvo zdravotnictví. Zprávy máme, ale vůbec nevíme, co bude do budoucna. Jestli je to otázka dnů, týdnů nebo měsíců.“

„Lidé se bojí, zvlášť ti starší. Hodně lidí si dělá zásoby potravin, skupují také dezinfekce na ruce,“ popisuje Raffaelo Abagnano z Neapole. „V této části země je ale situace pořád poměrně klidná. Já jen doufám, že nebudou rušit lety, protože příští týden mám letět do Španělska. Nicméně lidé se do Milána začínají bát jezdit. Mám kamaráda z Estonska, který plánoval přiletět, ale teď uvažuje, že let zruší. V současné době to považuje za riskantní,“ dodal.

Lidé z měst v karanténě komunikují na Facebooku

Lidé z uzavřeného města Vo’ Euganeo, kde je nyní evidovaných 19 případů nákazy koronavirem, se sdružují ve skupině na Facebooku. S její pomocí komunikují se světem a mezi sebou.

Uživatel Carlo Bogoni se tam například pozastavuje nad tím, že na 14 dní uzavřeli celé tříapůltisícové město, ovšem populaci nepodrobili testům na koronavirus, aby izolovali jen nakažené.

Radnice města v neděli oznámila, že s testováním se začne od pondělka. Každý den bude kvůli kapacitě laboratoře možno otestovat pouze tisíc lidí. Testy se budou konat, dokud nebude prověřené celé město. Podnikatelé už se ptají, zda jim vláda pomůže pokrýt ztráty kvůli výpadkům v příjmech.

Epidemiolog Pier Luigi Lopalco z Univerzity v Pise je přesvědčen, že virus dorazil do Itálie už před nějakou dobu. „Je zřejmé, že tu potichu obíhal už od ledna. Pokud se pacienti obrátili na doktory, mysleli, že mají chřipku, nebo měli tak mírné příznaky, že ani nešli k lékaři. Pacienti, které nyní řešíme, mohou patřit do druhé nebo třetí vlny infikovaných,“ vysvětluje pro deník la Repubblica. Pokud již nejsou nemocní nebo pokud nikdy neměli problémy, je podle Lopalca obtížné identifikovat původce epidemie.

Tři sta cestujících z letu společnosti Alitalia z Říma zůstalo dopoledne uvězněných v letadle na Mauriciu. Tamní úřady lidem oznámily, že je vpustí do země až poté, co projdou karanténou ve dvou z nemocnic, které na to vyčlenily. Pokud nebudou souhlasit, budou se muset vrátit bez opuštění letadla stejným strojem. Zpáteční let naplánovaný na odpoledne je už plně obsazen.



Následně úřady povolily opustit letadlo bez karantény pasažérům, kteří nejsou z Lombardie a Benátska. Podle aktuálních informací Alitalia pracuje na tom, aby se letadlo mohlo co nejrychleji vrátit se čtyřiceti lidmi, kteří zůstali na palubě.

Ve Francii zadržen autobus společnosti Flixbus z Milána. Jedna z cestujících zalarmovala policii kvůli „silnému a abnormálnímu kašli“ řidiče busu. Autobus zastavili policisté kolem sedmé ráno u odpočívadla ve čtvrti Perrache na předměstí Lyonu. Cestující policie hlídá na místě, řidiče a dalšího pasažéra odvezla sanitka do nemocnice na vyšetření.



V Itálii už se také objevily případy zlodějů, kteří zneužívají paniky kolem epidemie. Policie v Bergamu podle agentury ANSA varuje před zloději, kteří se pod záminkou provedení testů na koronavirus dostávají do obydlí. Objevily se také případy falešných dobrovolníků Červeného kříže, kteří nabízeli testy na virus.



Ministryně školství Lucia Azzolina oznámila, že její úřad vytváří plán na dálkovou výuku. Italské dráhy ruší spoje, vlaky nabírají zpoždění kvůli kontrolám na nádražích.



Tým milánské nemocnice si říká „Ebola“

Agostino Zambelli, lékař a odborník na infekční choroby, je součástí stálého týmu milánské nemocnice Luigiho Sacca. Skupina lékařů a sester, jež si říká „Ebola“ musí být k dispozici sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně. A musí být připravena na jakoukoli událost.

Jedenašedesátiletý Zambelli nyní v pavilonu 54 milánské nemocnice dohlíží na většinu nakažených koronavirem v Lombardii. „Po návštěvě infikovaného pacienta jsou obleky potenciálně infikované. Proto se je učíme oblékat, ale především svlékat. Naše kůže s nimi nesmí přijít do kontaktu, jinak riskujeme kontaminaci,“ vysvětluje pro milánské vydání deníku la Repubblica.

„Všichni máme za sebou desítky cvičení. Začali jsme tyto obleky používat v krizovém období viru ebola. Svlékáme se ve dvojicích jako před zrcadlem, jeden se dívá na druhého. Kopírujeme každý jeden pohyb. Popisy jednotlivých kroků máme pověšené na zdi, můžeme je tam přečíst. Ale teď je známe nazpaměť. Nesmíte dělat chyby,“ dodává lékař.

Když Zambelli končil svou poslední pohotovost, při níž vyšetřoval nově příchozí s podezřením na nákazu koronavirem, mělo za sebou oddělení 182 vyšetření za méně než 48 hodin.

„Dělám práci, ve které jsem neustále v kontaktu s infekčními chorobami. Některé jsou hrozné a mohou být fatální. Ale v tuto chvíli jsme chráněni více než ostatní. Skuteční hrdinové jsou praktičtí lékaři, kteří v současné době navštěvují pacienty přicházející s horečkou. Jsou ohroženi mnohem víc než my,“ komentuje lékař.

Hranice se zatím zavírat nebudou

Evropská unie zatím neplánuje kvůli šíření koronaviru v Itálii zavést omezení na hranicích v schengenském prostoru. Na tiskové konferenci to v pondělí oznámili eurokomisaři pro zdraví a pro řešení krizí Stella Kyriakidisová a Janez Lenarčič. Pohotovostní plány pro případ dalšího šíření koronvairu v Evropské unii se ale intenzivně připravují.



„Pracujeme na různých scénářích, jako je například koordinované pozastavení fungování Schengenu,“ uvedl eurokomisař pro řešení krizí Lenarčič. Podle něj nicméně v současnosti takový krok Evropská komise nechystá.

První dvě oběti v Itálii byly 78letý muž a 76letá žena, v neděli zemřela rovněž starší žena, která trpěla rakovinou. Muž, jehož úmrtí úřady oznámily v pondělí, byl již hospitalizován v nemocnici kvůli jiným onemocněním. Nejnovější šestá oběť je z města Crema.

Koronavirus se v pěti regionech na severu Itálie začal šířit na konci minulého týdne, pacienti jsou kromě Lombardie také například v Piemontu či v Benátsku. Italská vláda kvůli nemoci uzavřela přístup do měst, kde se epidemie šíří nejrychleji. Lidé mají zakázáno do nich vejít či je opustit. Za porušení vyhlášky hrozí až tři měsíce vězení.