Koronavirus nutí Němce šetřit. Lufthansa ohlásila úsporný program

Aby zmírnila ekonomické dopady koronaviru v rané fázi, plánuje Lufthansa také snížit rozpočet pro administrativu a rozšířit nabídku práce na částečný úvazek. Až do dubna 2020 se ruší školení nových zaměstnanců, zatímco účastníky školení, která už se konají, firma zatím nezaměstná. O deset procent podnik sníží objem administrativních projektů a o 20 procent klesnou materiálové náklady.

Skupina Lufthansa Group už kvůli šíření nákazy novým koronovirem zrušila lety společností Lufthansa, SWISS a Austrian Airline do pevninské Číny, a to až do skončení zimního letového řádu, což je do 28. března. Na zemi má Lufthansa Group nyní 13 strojů.

Vyčíslit očekávaný dopad na příjmy firma zatím není schopna. Blíže se k tomu chce vyjádřit 19. března na tiskové konferenci, která bude věnována celoročním hospodářským výsledkům.

Nový typ koronaviru se šíří od loňského prosince z Číny, od té doby už zabil přes 2700 lidí, většinu v Číně. Z evropských zemí se v posledních dnech nákaza šíří hlavně v Itálii, případy ale zaznamenaly i další evropské země včetně Německa, Francie a Británie. V Česku koronavirus zatím zaznamenán nebyl.