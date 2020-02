Koronavirus je pro firmy katastrofa i příležitost, říká Hospodářská komora

Podle Dira už v lednu některé členské firmy komory kvůli nákaze přikročily k rušení služebních cest svých zaměstnanců do Číny, společnosti působící na čínském trhu situaci nadále vyhodnocují.

„Předpokládáme, že situace okolo koronaviru dolehne na české obchodníky a dovozce spotřebního zboží, kteří výrobky vyrábí nebo nechávají kompletovat v Číně. Některé podniky totiž hlásí, že jejich zboží je v této chvíli zablokované v tamních skladech. Šíření nákazy bude mít dopady i na cestovní ruch, lidé začali rušit dovolené, své cesty omezují i zahraniční turisté. Některé firmy také začaly mít potíže spojené s omezením cest do Číny, nemůžou například vysílat své zaměstnance na realizaci dojednaných zakázek,“ uvedl Diro.



Připomněl, že skoro dvě pětiny celého českého vývozu, který směřuje do Evropské unie, končí v Německu. „Čína se stala od roku 2016 největším obchodním partnerem Německa namísto USA. Jakékoli obchodní problémy na nás vždy dolehnou zprostředkovaně - přes vývoz komponentů z ČR do jiných zemí EU, které dále vyváží finální produkt do cílové destinace,“ podotkl mluvčí.



Podle komory je na druhou stranu aktuální situace také příležitostí pro české firmy. „Mohou prokázat vysokou kvalitu a inovativnost svých výrobků v prevenci a boji proti šíření tohoto onemocnění. Připomínám, že české firmy mají celosvětově výborné renomé v oblasti nanotechnologií a biotechnologií,“ dodal Diro.

Nový typ koronaviru se šíří od loňského prosince z Číny a zabil od té doby přes 2700 lidí, většinu v Číně. Z evropských zemí se v posledních dnech nákaza šíří hlavně v Itálii, případy ale zaznamenaly i další evropské země včetně Německa, Francie a Británie. V Česku koronavirus zatím zaznamenán nebyl.