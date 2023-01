Babišova výzva, aby lidé sázeli na něho, čelí kritice. Havlíček ho hájil

„Ti lidé nám píšou, že to skutečně udělali. Obracejí se na nás s dotazem, co mají dělat,“ upozornil. Podle jeho dat se od chvíle Babišova příspěvku na sítích prosázelo zhruba 33 milionů korun. „Lidé vsadili poslední peníze a možná si půjčili. Dát těm, kteří jsou v nouzi, naději přes hazard, bylo velmi špatné,“ kritizoval Bartoš.

K němu se přidal i ministr kultury Martin Baxa z ODS. „Něco se hájit dá a něco opravdu ne. Jestli chcete veřejně říkat, že v kampani je normální, že kandidát na sociálních sítích napíše: ‚Vsaďte na mě. Když dáte tisíc, vyhrajete 12 tisíc.‘, to se na mě opravdu nezlobte, ale už je to za hranicemi všeho,“ rozčílil se Baxa na místopředsedu hnutí ANO Karla Havlíčka, který svého šéfa hájil.

„To je nesmysl. Byla to nadsázka. Nemyslím si, že by na tom bylo něco neetického,“ uvedl Havlíček. „To se můžeme bavit o tom, zda je sázení etické. Sázka je přece hra. Lidé sázeli na Jaroslava Baštu, i když bylo vyloučené, že se dostane do dalšího kola. Každý se rozhoduje sám,“ kroutil hlavou.

Zároveň se pozastavil nad Bartošovými daty. „Máme to někde změřené? Jestli by šli lidé sázet i bez toho? Nevíme, zda vsadili na základě sociálních sítí. Je to, jako bychom řekli, že když někdo rozdává pivo za volební lístek Andreje Babiše, tak podporuje alkoholismus,“ bránil Babiše místopředseda Sněmovny za hnutí ANO.

Mohou to psát hejtři, hájí Babiše Havlíček

Babiš ve čtvrtek ve snaze získat další voliče vyzval lidi na sociálních sítích, aby si na něj vsadili. „Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 korun a přijďte všichni volit, vyhrajete 12 tisíc korun,“ napsal den před začátkem druhého kola prezidentských voleb.

„Vsadili jsme teď 1000 korun celá rodina, děkujeme pane Babiši, že nám pomáháte, tohle by pro nás (Petr) Pavel neudělal,“ napsala ještě ve čtvrtek k Babišově výzvě na Twitteru jedna z jeho pravděpodobných fanynek.

Jenže v sobotu po volbách se na sociálních sítích začaly objevovat příspěvky o tom, jak lidé o peníze přišli. I zmíněná fanynka změnila tón. „Žádám o okamžité vrácení peněz. Okradl jste naši rodinu o sedm tisíc, byly to peníze na dovolenou! Jasně jste řekl, že vyhrajeme,“ postěžovala si v komentáři.

Podobně se vyjadřovali i další lidé. „No super a já si na vaši radu vsadila poslední peníze z rodičáku na Fortunu, a teď nemám ani na plenky pro malýho,“ komentovala na sociálních sítích jiná žena. „Slíbil si, že vyhraješ! Já vsadila celej rodičák a z čeho teď jako nakrmím děti?“ napsala další.

Podle Havlíčka ale na sociální sítě mohou takové příspěvky psát i „hejtři“. Minimálně v případě ženy s plenkami má pravdu.