Násobně více než minule. Prezidentská volba vyvolala sázkařské šílenství

„Lidé u nás v Tipsportu prosázeli už 300 milionů korun. Očekáváme, že ty náběhy budou do konce hlasování ještě o padesát milionů vyšší. Je to momentálně třikrát více, než to bylo v poslední prezidentské volbě. Těch 300 milionů je od začátku voleb, to znamená, že tam jsou i kandidáti, kteří vypadli v prvním kole a třeba také sázky na volební účast,“ uvedl mluvčí Tipsportu Václav Sochor.

Na Babiše lidé prostřednictvím Tipsportu vsadili 118,5 milionu korun a na Pavla 98 milionů korun.

Kurz na to, že se nástupcem prezidenta Miloše Zemana stane Pavel, byl v týdnu před druhým kolem voleb setrvale nízký. Před týdnem byl kolem 1,18:1 a nyní se pohybuje od 1,05:1 po 1,08:1, což z něj podle bookmakerů dělá favorita.

V pátek těsně před otevřením volebních místností byl kurz na Petra Pavla 1,05:1.

Tipsport @tipsportcz ⚠️ PRÁVĚ SE STALO! Sázka 9,5 milionu na vítězství Petra Pavla v prezidentských volbách. Možná výhra 9 975 000 Kč. oblíbit odpovědět

Větší pravděpodobnost vítězství kandidáta znamená nižší kurz, a tedy i nižší výhru pro sázkaře.

Kurz na Babiše za uplynulý týden výrazně stoupl. Ještě minulý týden ve čtvrtek byl okolo 4,5:1 a postupně se dostal u většiny sázkových kanceláří až na hodnoty kolem 12:1. V pátek před samotným začátkem voleb byl kurz 10,5:1.

Lidé sází na Babiše, volit ho ale nemusí

„Za poslední dva, tři dny se kurz zásadně neproměnil. Petr Pavel je jasný favorit už několik týdnů a sázka na něj je téměř sázka na jistotu. Andrej Babiš má poměrně vysoký kurz. A možná ten kurz je právě pro lidi atraktivní, protože víc sázek jsme přijali na vítězství Andreje Babiše než Petra Pavla. To neznamená, že by to odráželo to, jak lidé budou volit,“ uvedl Sochor. Podle něj to odráží skutečnost, že lidem přijde jako dobrý nápad vsadit sto korunu a případně vyhrát tisíc korun.

Podle sázkových kanceláří se nedá říct, jestli k objemu sázek přispělo i to, že Babiš ve čtvrtek na sociálních sítích sám radil lidem, že na něj mají vsadit tisíc korun, jelikož v kurzu 12:1 vyhrají 12 tisíc korun.

Andrej Babiš @AndrejBabis Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12.000 Kč Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp oblíbit odpovědět

U sázkové kanceláře Chance lidé prosázeli už 36 milionů korun. Podle mluvčí 60 procent peněz lidé vsadili na Babiše a zbylých 40 procent na Pavla, přičemž kurz na Andreje Babiše stále stoupá.

„Kurz na Babiše stále roste, kurz na Pavla klesá. Teď je razantnější situace poslední dva, tři dny. Tak jak se blíží ta událost z pohledu sázkařů, tak čím blíž je jakékoli utkání nebo událost, na kterou chtějí sázet, tak tím víc se sázky zvyšují. My jsme přijali během včerejšího dne (čtvrtek 26. ledna pozn. red.) tolik, jako za uplynulý týden,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Chance Markéta Světlíková

Podle Fortuny se s ohledem na aktuální kurzy na celkového vítěze hodně sází také na další příležitosti – především volební účast, procentuální zisky kandidátů nebo výsledky v krajích. Sázet se dá i živě během voleb. Sázky budou ukončeny v návaznosti na průběh sčítání.

Společnost Sazka konkrétní částky, které u ni lidé prosázeli, neuvedla. „Konkrétní čísla sdělovat nebudeme, ale sázky na volby šly do desítek milionů,“ uvedla Sazka pro iDNES.cz