Premiér Fiala doufá, že voliče neodradila „skutečně odporná“ kampaň

„Viděli jsme velmi nepříjemnou volební kampaň, možná nejhorší v novodobé historii ČR,“ řekl novinářům Fiala. Objevovaly se podle něj útoky na lidské vášně, vyvolávání strachu, zpochybňování mezinárodních závazků Česka.

Podle Fialy to mělo za cíl odradit voliče, sám však věří, že se to nepovedlo – a znovu veřejnost vyzval, aby v maximální míře využila volebního práva.

„Vybíráme člověka, který nás bude reprezentovat v zahraničí, který má důležitou funkci, aby spojoval společnost, aby respektoval ústavu, aby dokázal moderovat konflikty,“ řekl premiér. Společnost je podle něj rozdělená, k čemuž přispělo používání nečestných metod v kampani.

„Kdybychom se omezovali na slušnou politiku, respekt k politickým soupeřům, výměnu argumentů, jak se o to mnozí z nás snaží, tak by společnost takto rozdělená nebyla,“ míní.

Petr Fiala @P_Fiala Přijďte, prosím, dnes nebo zítra k volbám. Volte ve prospěch dobré budoucnosti České republiky. Já volím Petra Pavla. oblíbit odpovědět

Od nového prezidenta očekává, že se pokusí společnost znovu spojit, že bude komunikovat s různými částmi politického spektra, s Parlamentem i vládou. Nebýt zkušenosti z posledních let, byla by to vlastně samozřejmost, podotkl Fiala.

S vítězem voleb se chce premiér brzy setkat a blahopřát mu. „Budeme se bavit o tom, jaká budou pravidla naší spolupráce a jak budeme dál postupovat,“ uzavřel Fiala. Času na jednání je podle něj dost, prezident Miloš Zeman zůstává ve funkci ještě do března.