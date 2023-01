KOMENTÁŘ: Konec antikomunismu v Čechách? V čele státu bude někdejší člen KSČ

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Ze tří prezidentských kandidátů s někdejším členstvím v KSČ voliči dva z nich poslali do finále, s obrovským náskokem před ostatními. Je to konec antikomunismu u nás? A co o nás říká fakt, že budeme mít v čele státu normalizačního komunistu? ptá se publicista, bývalý disident, chartista a diplomat Petr Pospíchal.