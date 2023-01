Češi při boji o Hrad prosázeli skoro půl miliardy, kurzy kandidátů se vzdalují

Pavlův kurz v minulých dvou dnech po posledních veřejných vystoupeních a několika debatách kandidátů lehce zpevnil a z úterních 1,05:1 se dostal na 1,04:1. Naopak Babišův další tři body ztratil, v úterý byl 9:1 a ve čtvrtek ráno se dostal na 11,5:1 či 12:1. V průběhu dne se ale snížil.

„Náskok Petra Pavla je výrazný a dá se porovnat ve fotbalové terminologii s tím, když Slavia Praha v první lize vede v 86. minutě zápasu 2:0. Přijímáme samozřejmě sázky i na výhru pana Andreje Babiše, jeho fanoušci stále věří, že situaci může ještě otočit,“ řekl Pavol Boško, hlavní bookmaker a specialista na politické sázky u Tipsportu.

Babiš na sociálních sítích ohlásil, že byl v sázkové kanceláři a kurz (na jeho výhru) je 12:1. „Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12.000 korun,“ uvedl mimo jiné Babiš. Fortuna, jejíž pobočku podle svého vyjádření navštívil, konstatovala, že kurzy stanovuje na základě reálné pravděpodobnosti.

Andrej Babiš @AndrejBabis Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12.000 Kč Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp oblíbit odpovědět

Reálná pravděpodobnost je v případě vítězství pana poslance aktuálně asi osm procent. Je na každém, zda se na něj rozhodne vsadit. Fortuna nebyla a není součástí holdingu Agrofert, uvedla kancelář.

Pokud by Babiš na sebe vsadil, mohl by se dostat do rozporu se zákonem o hazardních hrách, kde se v paragrafu 38 uvádí, že na sebe se sázet nesmí. Ve sportu hrozí při sázkách na sebe i na svůj sport tresty. Pokud se prokáže ovlivňování výsledků, tak může přijít i doživotní zákaz činnosti.

Mluvčí Tipsportu Václav Sochor upozornil, že Babiš vyzývá voliče k hazardu za situace, kdy je šance na jeho výhru podle aktuálních kurzů velmi malá. „To, že lidé, kteří mu uvěří, o své peníze velmi pravděpodobně přijdou, už jim ale nesděluje. A pokud by to snad mělo být chápáno jako reklama na hazard, tak by takové sdělení mělo obsahovat povinné sdělení o možné škodlivosti účasti na hazardní hře a zákazu účasti osob 18+,“ dodal Sochor.

Sázky v letošní prezidentské volbě jsou podle bookmakerů rekordní a u tuzemských kanceláří výrazně překonají rekord z roku 2018, kdy lidé vsadili asi 285 milionů korun. U Tipsportu si na některou z prezidentských příležitostí vsadilo přes sto tisíc lidí a celkově zatím 232 milionů korun, Fortuna přijala sázky za necelých 179 milionů a Chance za 31 milionů.

Nejvyšší tiket na Babiše byl u Fortuny podán za půl milionu korun v kurzu 2,4:1, nejvyšší vklad na Pavla činí 2,5 milionu v kurzu 1,08:1. V Tipsportu je například vsazeno 700 tisíc korun v kurzu 1,71:1, že Pavel získá méně než 58 procent hlasů a na jiném tiketu je 1,1 milionu v kurzu 1,3:1 s tipem, že Babiš nevyhraje druhé kolo prezidentské volby.

Kurzy sázkových kanceláří na prezidenta k 26. lednu 2023

Kandidát Tipsport a Chance Fortuna SazkaBet Betano Petr Pavel 1,04:1 1,05:1 1,07:1 1,04:1 Andrej Babiš 11,5:1 12:1 8:1 12:1 Zdroj: weby sázkových kanceláří