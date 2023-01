Jsem rád i za prohru, máme klid, říká Babiš. Chce si dát politický detox

V sobotu jste řekl, že nemůžete generálu Petru Pavlovi osobně pogratulovat, protože na něj nemáte číslo. Už jste ho sehnal?

Ano, s panem Pavlem jsem si psal SMS a gratuloval mu. Zachoval se vůči mně slušně. Na rozdíl třeba od premiéra Petra Fialy v projevu ani jednou nezmínil moje jméno.

Premiér Fiala zmínil, že jde o vaši třetí porážku v řadě…

... tomu se musím jenom smát. Hnutí ANO dosahuje skvělých výsledků. Loňské komunální volby hnutí ANO s přehledem vyhrálo nad ostatními parlamentními stranami, takže panu Fialovi nejdou moc počty a v rozporu s jeho příkazy máme plno koalic s ODS. Do sněmovních voleb se současná pětikoalice musela spojit, aby nás vůbec byla schopná porazit. A pan Fiala tehdy dostal jen 38 555 preferenčních hlasů. Takže bych mu přál, aby i jeho alespoň jednou v životě zvolilo individuálně 2,4 milionu lidí.

Ano, tolik jste dostal v prezidentských volbách. Jak to vnímáte?

Je to výborný výsledek. Je to víc hlasů, než dostala pětikoalice ve sněmovních volbách v roce 2021, a téměř o milion víc, než tehdy dostalo hnutí ANO. Pokud by se to propočetlo na tehdejší výsledek, tak by hnutí ANO mělo 44,35 procenta hlasů. Chtěl bych proto vyzvat své voliče, aby nám zůstali věrní a dali hnutí ANO stejný počet hlasů ve sněmovních volbách i v roce 2025.

Mám to brát tak, že jste právě zahájil kampaň pro volby do Sněmovny v roce 2025?

Jak zahájil? Já jsem byl kandidát ANO, a tudíž to je pro hnutí fantastický výsledek. Získali jsme o téměř milion hlasů víc než v roce 2021. Takže hnutí ANO má velkou motivaci přesvědčit moje voliče do voleb 2024 a 2025.

Generál Petr Pavel dostal zhruba o milion hlasů víc než vy. Čekal jste takový výsledek?

V jeho případě to bylo méně než milion. Prognózy byly jasné a dopadlo to přesně podle nich. Takže ano, čekal jsem, že prohraju, ale mám radost z celkem 2 400 046 hlasů.

Proč si myslíte, že jste nakonec nebyl zvolen? Jste si vědom nějaké zásadní chyby v kampani?

Je pravda, že náš marketér kampaň úplně nezvládl. Úplně se nepovedl ten billboard, na kterém neměl být voják, ale generál, a měl mluvit o míru. A ne o válce. Měli jsme se také víc držet hesla, že pomáhám lidem. Pan Pavel o sobě tvrdil, že je to občanský kandidát, ale bylo od začátku jasné, že to je vládní kandidát pětikoalice. Dokázal to premiér i tím, že ho opakovaně veřejně podporoval a hned za svým kandidátem přijel. Na druhou stranu jsem v tuto chvíli přesvědčený, že tyto volby se nedaly vyhrát.

Proč?

Všechna média byla proti nám, účelově převracela naše výroky. Manipulovala s titulky, vybírala fotografie, které mě podprahově zobrazovaly v negativním světle. Novináři neustále opakovali, že lžu. Podívejte se, co se dělo v souvislosti s tím billboardem. Ten nebyl o válce, ale o míru. Média, včetně těch probruselských, to ale záměrně přehlížela.

Billboardy Andreje Babiše (16. ledna 2023)

Jak kampaň hodnotíte zpětně?

My jsme určitě udělali maximum. Mrzí mě snad jedno, že jsme byli označováni za ty, kteří rozeštvávají společnost. My jsme ale určitě nevymysleli neexistující SMS nebo že zemřel generál Pavel, když večer měl jít do debaty na Nově. Naši příznivci také nechodili na jeho mítinky, nenarušovali je, neuráželi Petra Pavla a jeho podporovatele z řad pětikoalice, nekřičeli tam. My jsme naopak neustále čelili útokům od příznivců generála Pavla. Nás uráželi, kolegům rozbili okno, propíchali pneumatiky, dehonestovali děti před celými třídami...

... druhé kolo prezidentské volby jste označil za referendum o Babišovi. Co vám řeklo?

Pochopil jsem, že nenávist vůči mně je takových rozměrů, že je to až děsivé. A myslím si, že kdyby na prezidenta republiky kandidoval Putin vůči Babišovi, tak přede mnou média upřednostní i toho Putina. Ta nenávist je fakt šílená. Ať mi už ale někdo vysvětlí, v čem jsem takové zlo? Proto, že jsem nekradl, že jsem nechtěl dělat kšefty s tradičními stranami? Teď Babiš zmizí a uvidíme, o čem se bude mluvit a psát bez Babiše.

Co na výsledek říkala vaše manželka Monika a děti?

Určitě to považují za dobrý výsledek a jsou spokojení. I já jsem nakonec vlastně rád, že jsme nevyhráli, protože kdybychom byli vyhráli, tak bychom se skutečně museli bát o život. Nám dlouhodobě chodí výhrůžky, že nás chce někdo zabít. Takže teď moje rodina snad konečně bude mít klid.

Co teď máte v plánu?

Dám si politický detox a budu se věnovat chvíli sobě. Bylo to náročné.

Jste poslancem, předsedou nejsilnějšího opozičního hnutí. Zůstanete i nadále politikem?

V politice určitě nějakou formou zůstanu. Ale o tom rozhodne předsednictvo hnutí.

Sám jste před chvílí řekl, že Babiš teď ale zmizí. Jak jste to tedy myslel, když teď naznačujete, že v politice dál zůstanete?

Své angažmá budu řešit nejspíš jiným způsobem než teď.

Šéf ANO Andrej Babiš po prezidentských volbách děkuje v Praze na Chodově na tiskové konferenci své ženě Monice. (28. ledna 2023)

Jakým?

To se dozvíte po předsednictvu 8. února.

Jako poslanec často čelíte kritice, že do Sněmovny moc nechodíte. Změní se to teď?

To se dozvíte toho 8. února.

Budete v parlamentních volbách v roce 2025 znovu usilovat o premiérský post?

To rozhodne hnutí ANO (uculuje se). Příští rok budeme mít volební sněm, tak uvidíme, kdo vůbec bude předseda.

Není však vaše případná obhajoba premiérského postu v rozporu s vašimi dřívějšími prohlášeními, že do Sněmovny jste kandidoval naposledy?

Ale já neříkám, že budu kandidovat na premiéra. Pro hnutí můžu dělat třeba kampaně, můžu jezdit za lidmi do regionů. Víc se k tomu ale teď nechci vyjadřovat.

Mnozí výsledek prezidentské volby spojovali s budoucností ANO. V případě vaší prohry odhadovali, že v hnutí vzniknou frakce, protože ne všichni členové vás volili. Počítáte s tím?

To si neumím představit. Spíš počítám s tím, že hnutí se teď semkne a bude ještě úspěšnější.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a ostravský primátor Tomáš Macura vám hlas určitě nedali, jak deklarovali před volbou. Pokud nesouhlasili s vaší kandidaturou, neměli už z hnutí odejít?

To je na hnutí. Já očekávám, že ANO bude vystupovat jednotně.