Přeběhl bohnický panelák od Pavla k Babišovi? Modrá anomálie lidi udivila

Lidé na sociálních sítích upozornili na rozporuplné výsledky prezidentské volby v městské části Praha 8, a to v okrsku označeném číslem 8090. Podle některých je podivné, že Pavel ovládl celou městskou část, ale v daném okrsku nevyhrál. Přitom v prvním kole daný okrsek nová hlava státu ovládla.

Reakce na Facebooku. | foto: iDNES.cz

Pokud jde o konkrétní čísla, Pavel v Praze 8 získal v prvním kole 46,21 procent hlasů, jeho protikandidát pak 31,28 procent hlasů. Otočení výsledků přišlo ve druhém kole, kdy Pavel získal tamtéž 34,77 procent hlasů, zatímco Babiš 65,22 procent hlasů. Proto někteří poukazují na možnost, že mohlo dojít k prohození výsledků.

O opravu zatím nikdo nepožádal

Redakce iDNES.cz v této souvislosti oslovila i Český statistický úřad (ČSÚ), který má sčítání na starosti. Mluvčí Jan Cieslar reagoval, že okrskové volební komise jsou na ČSÚ zcela nezávislé, jejich členové stvrzují správnost výsledku svými podpisy.

„Komise má v zákonné lhůtě čtyřiadvaceti hodin právo požádat o opravu, pokud by si uvědomila své případné pochybení. Výsledek volby lze v případě pochybností napadnout do sedmi dnů od vyhlášení u Nejvyššího správního soudu,“ doplnil a současně dodal, že zatím nemá informace o tom, že by komise o případnou nápravu požádala.

Při prvním kole prezidentských voleb chybovaly podle ČSÚ celkem čtyři okrsky. Odevzdaných hlasů bylo více než obálek. Zpětně chybu nelze opravit, uvedl po prvním kole mluvčí Cieslar.