Lidé na volby prosázeli přes půl miliardy. Nejvyšší výhra byla 2,7 milionu

U Fortuny převažovaly sázky na vítěze voleb Petra Pavla, u Chance na jeho soupeře Andreje Babiše, který sám ve čtvrtek na Twitteru vyzval, aby si na něj lidé vsadili ve výhodném kurzu.

U Tipsportu lidé vsadili 350 milionů korun, trojnásobek proti roku 2018. Celkem si u Tipsportu na novou hlavu státu vsadilo 120 000 lidí. Fortuna přijala sázky za 230 milionů korun. U Chance lidé vsadili na výsledek voleb 46,3 milionu korun. Další sázkové kanceláře objemy sázek nezveřejňují.

U Fortuny byly vklady na celkového vítěze rozloženy zhruba v poměru 2:1 ve prospěch Pavla, sdělil mluvčí Fortuny Petr Šrain. Sázková kancelář vyplatila na výhrách 193 milionů korun. Nejvyšší výhra byla 2,7 milionu korun.

Naopak nejvyšší neúspěšný vklad činil 900 000 korun. „Celkem jsme vyplatili devět tiketů s čistou výhrou přes 500 000 korun, 54 tiketů s výhrou na 250 000 korun a 347 tiketů s výhrou nad 100 000 korun,“ uvedl Šrain.

U Chance sázející naopak favorizovali Babiše, na kterého šlo 60 procent sázek, zatímco na Pavla 40 procent.

„Zájem sázkařů vzrůstal těsně před termínem druhého kola, kdy byl například ve čtvrtek na Andreje Babiše kurz přes 10:1,“ uvedla Andrea Žáčková z Chance. Nejvyšší vsazená částka na Pavla byla 900 000 korun, nejvyšší sázka na Babiše činila 270 000 korun.

Babiš sám před volbami vyzval lidi, aby na něj sázeli. „Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1 000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12 000 Kč. Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp,“ napsal ve čtvrtek na Twitteru.

Vzhledem k tomu, že předseda hnutí ANO ve volbách neuspěl, sázky na něj propadly. Na sociálních sítích se už v sobotu objevila místy i vulgární kritika, někteří lidé si stěžovali, že kvůli Babišově výzvě přišli o významné částky.

Andrej Babiš @AndrejBabis Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12.000 Kč Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp oblíbit odpovědět

Babiše kvůli tomu bezprostředně po volbách kritizoval například předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Mobilizace voličů... Z hlediska počtu vsazení to fungovalo, občas někdo vsadil i částky v řádu desetitisíců. K výhře to nevedlo. Vedlo to ke zhoršení finanční situace některých lidí, kteří mu věří. Pro hlasy cokoliv. Pomáhal lidem, prý. Ale kterým? Co s tím uděláte Andreji Babiši?“ napsal na Twitteru.