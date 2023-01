Čtyři volební okrsky při sčítání hlasů chybovaly. ČSÚ je nemůže zpětně opravit

Čtyři okrskové volební komise při sobotním sčítání hlasů v prvním kole prezidentských voleb podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) chybovaly. Odevzdaných hlasů měly více než vydaných obálek, celkově šlo o 17 hlasů, sdělil v pondělí ČTK mluvčí úřadu Jan Cieslar. Zpětně podle něho chybu nelze opravit, ČSÚ ji zaprotokoloval. Důvodem pochybení mohla být například nedůsledná kontrola při vyjímání hlasovacích lístků, které mohly být slepené, uvedl mluvčí.

„Z celkových 14 857 volebních komisí jsme toto pochybení zaznamenali u čtyř z nich. Předmětné komise budou ještě jednou důkladně proškoleny,“ uvedl mluvčí.

Podle serveru Novinky.cz, který na pochybení komisí upozornil, se problém týkal například Brna-Bystrce nebo jednoho z děčínských okrsků. Cieslar uvedl, že statistici zaznamenali chyby při přejímce dat a volební komisi na to upozornil i příslušný program již při tvorbě zápisu.

V městské části Brno-Bystrc byla u jednoho okrsku chyba v tom, že devět z 515 odevzdaných obálek obsahovalo dva hlasy místo jednoho. „Tyto hlasy se mají považovat za neplatné, ale členové komise je dali do platných a započítali. Až potom zjistili, že hlasy přebývají, kdy už nebylo možné je z toho vyčlenit,“ popsala ČTK chybu komise vedoucí odboru vnitřních věcí radnice v Brně-Bystrci Šárka Sedláčková. Podle ní komise řešila situaci s ČSÚ ještě před odevzdáním hlasů. „Bylo to vyřešeno neprodleně. Chyba se stala, ale byla neopravitelná. Byla však evidována jako jedna z těch chyb, které lze nechat projít schvalovacím procesem,“ doplnila Sedláčková.

V Děčíně bylo podle Novinek.cz 529 platných hlasů, ale jen 523 odevzdaných obálek. Mluvčí města Luděk Stínil v reakci na to ČTK řekl, že všichni členové komisí byli před volbami řádně proškoleni a měli ucelené a podrobné informace k organizaci voleb. ČSÚ jim sdělil i různá úskalí, která mohou nastat. „Nepředpokládáme u této komise v druhém kole prezidentských voleb zvýšený dohled, snad jen kdyby o něj komise sama požádala. Výměnu komisařů také nezvažujeme,“ uvedl mluvčí.

Podobný případ řešil Český statistický úřad ihned po zpracování všech dat. Místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová uvedla, že úřad obdržel žádost ze dvou okrsků o opravu výsledku hlasování, když komisaři zaměnili výsledky mezi dvěma kandidáty. „V jednom případě to bylo o čtyři hlasy a v druhém případě to bylo o 58 hlasů. Nemělo to žádný vliv na finální výsledky, nicméně umožnili jsme tuto opravu provést,“ podotkla Krumpová.

Vítězem prvního kola prezidentských voleb se o víkendu stal bývalý vysoce postavený voják Petr Pavel, generála ve výslužbě volilo 35,4 procenta lidí. Do volebního finále s ním postoupil bývalý premiér, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, jemuž dalo hlas 34,99 procenta voličů. Hlasovat přišlo 68,24 procenta lidí.

Státní volební komise zhodnotila první kolo, které se konalo v pátek a v sobotu, jako klidné. Podle ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce nastalo jen několik mimořádných událostí. Zmínil se o úmrtí muže v jedné z volebních místností v Roudnici nad Labem a přerušení voleb v Kyjevě kvůli ruskému raketovému útoku na město. V obou případech bylo hlasování podle ředitele odboru přerušeno na hodinu, s čímž zákon počítá. „K žádnému problému z hlediska volebního zákona nedošlo,“ řekl Jirovec.

Zápis o výsledku volby v pondělí podepsali všichni členové komise a zveřejněn bude na webu ministerstva vnitra. Ve Sbírce zákonů vyjdou až kompletní výsledky po druhém volebním kole, které se uskuteční 27. a 28. ledna.

Jirovec připomněl, že pro druhé kolo už lidé nedostanou volební lístky dvou finalistů do svých poštovních schránek. Budou se vydávat přímo ve volebním místnostech a budou mít žlutou barvu. Pokud by volič hlasoval ve druhém kole šedivým lístkem z prvního volebního kola, jeho hlas by byl neplatný, upozornil.