Je to nevýhra, řekla o výsledku volby Schillerová. Babiše si přeje v čele hnutí

Jak hodnotíte výsledek Andreje Babiše? Rozdíl je téměř milion hlasů, dá se mluvit o drtivé porážce?

Uznávám vítězství Petra Pavla, blahopřeji mu k tomu. A přeji mu, aby byl prezidentem sjednotitelem, jak to slíbil. To znamená, že nebude vykopávat příkopy, ale bude lidi spojovat. Co se výsledků týče, je tam velký rozdíl, ale z pohledu počtu hlasů pro Andreje Babiše, který byl kandidátem hnutí ANO, je to historický výsledek.

Hnutí nikdy předtím tolik hlasů nedostalo. Je to pro nás obrovský závazek. Andreje Babiše volili lidé, kteří jsou nespokojeni s touto vládou, kteří do něho vkládali naději. My s tímto číslem musíme pracovat a musíme ho přetavit ve vítězství v příštích volbách.

Budete chtít, aby Andrej Babiš zůstal předsedou hnutí? Přece jen jsou to pro něj již druhé prohrané volby v řadě.

Tyto volby bych označila za nevýhru. Předsednictvo zasedne asi za týden 8. února. Tam se poradíme, vyhodnotíme kampaň, výsledky a směřování do budoucna. Jako místopředsedkyně budu hájit, aby pokračoval. S tímto výsledkem má hnutí co dát.

Myslíte si, že byste oslovila větší množství voličů, pokud by hnutí vyslalo do boje o Hrad vás?

Takto jsem nad tím nepřemýšlela, od začátku jsem podporovala, aby do toho klání šel Andrej Babiš. Považovala jsem to za správné i vzhledem k tomu, že by prezidentství mělo být vyvrcholením politické kariéry. To by u něj bylo. Podle mě by nikdo neměl začínat politickou kariéru na pozici prezidenta, s tím se těžko ztotožňuju. Respektuji ale přání většiny voličů.

Budete na zasedání řešit Iva Vondráka, který se veřejně distancoval od předsedy hnutí a sdělil, že podpoří jeho soupeře Petra Pavla?

Uvidíme. Sama za sebe říkám, že si neumím představit, že bychom se o tom nebavili. Veřejně jsem to označila za podraz. Musí si to zvážit i on sám.

Dojde ke vzniku frakcí?

Určitě ne, jsem odpůrcem frakcí, to nic neříká. Musíme se umět sejít a vyříkat si různé názory. O tom je demokratické hnutí. U pana Vondráka mě mrzelo, že jsem nikdy nezažila, že by vystoupil a řešil konkrétní problémy.

Očekáváte, že Andrej Babiš začne jako poslanec více chodit do Sněmovny?

Andrej Babiš je naprosto zodpovědný člověk a sám si to uváží. Pokud zůstane poslancem, bezesporu bude plnit své povinnosti. Dosud se hodně věnoval kampani.

A kampaň podle vás byla zdařilá? Souhlasíte s protivládní rétorikou, kterou Andrej Babiš zvolil?

Proti vládě se budu vymezovat taky, s její politikou nesouhlasím. Je proti lidem, je asociální, je arogantní. Kampaň si vyhodnotíme na předsednictvu.

Udělal podle vás nějakou chybu?

Vyhodnotíme to na předsednictvu.

Jaká je nálada mezi členy hnutí, budete oslavovat i tento výsledek?

Jsem v pozitivní náladě. Panu Babišovi jsem říkala, že když se stane prezidentem, bude to dobře pro tuto zemi. Bude tu někdo, kdo bude demokratickou pojistkou, bude vyvažovat to, že pětikoalice má Poslaneckou sněmovnu, Senát, vládu. A když se nestane prezidentem, zůstane s námi v hnutí a bude nám dál pomáhat. Pro mě je to dobře. Všechno je dobře tak, jak je. Přijímám to v klidu a s pokorou.