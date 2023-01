Už mě neoslovujte poslanče, řekl Babiš. I na Twitteru se změnil jen na „občana“

„Babiš se jmenuju,“ zpražil Petra Suchoně v rozhovoru pro CNN Prima NEWS neúspěšný kandidát na prezidenta poté, co jej moderátor oslovil „pane poslanče.“ O několik hodin dříve se přitom ještě ve svém volebním štábu vyhnul otázce na svoji budoucnost ve Sněmovně. V té zasedá jako řadový poslanec za hnutí ANO.

Už ve volebním štábu při přiznání porážky Babiš uvedl, že všem přeje svět bez Babiše. „Zapomeňte na Babiše, hnutí jde dál,“ řekl.

Na sítích aktivní Babiš si navíc poté, co jej občané neposlali svými hlasy na Pražský hrad, změnil své bio na Twitteru a místo „poslanec ČR“ si svůj popisek upravil jenom na „občan ČR“.

Nejde ale o jediné indicie, které naznačují, že se bývalý ministr financí a později i předseda vlády zamýšlí nad svojí budoucností v politice.

Složí podle vás Andrej Babiš mandát poslance? Ano 27 %(156 hlasů) Ne 73 %(420 hlasů)

„Spekuluje se, nemůžu mluvit naplno“

Že se něco děje uvnitř hnutí, naznačil i poslanec a moderátor Babišových talkshow Aleš Juchelka. Přestože nechtěl být konkrétní, připustil, že jisté zvěsti o konci předsedy hnutí zachytil.

„Něco se spekuluje, ale nemůžu to říct naplno,“ řekl, přičemž rychle doplnil, že jde o spekulace médií. Přesto záhy doplnil: „Něco takového samozřejmě naznačil, což jsem tak pochopil, i na tiskovce. Ale opravdu nevím, říkám to na rovinu,“ dušoval se.

O něco konkrétnější byl další zdroj obeznámený se situací přímo ve štábu Andreje Babiše. Ten redakci iDNES.cz sdělil: „Teď je hodně emocí, padá hodně variant. Myslím, že v pondělí se bude vědět více.“ Již v pátek, těsně po otevření volebních místností, se přitom v politických kruzích diskutovalo o tom, že pokud Babiš neuspěje, pokusí se znovu stát premiérem. Další řádné volby do Sněmovny by měly být na podzim 2025.

Pokud by se Babiš rozhodl skutečně skončit v roli poslance, musel by svůj mandát složit do rukou předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové nebo některého z jejich místopředsedů. Nicméně zprávy tohoto typu prozatím Pekarová Adamová nemá, jak řekla iDNES.cz.

Redakce iDnes.cz požádala o konkrétnější vyjádření ke své budoucnosti v politice i samotného Andreje Babiše. Na dotazy dosud nereagoval.

Vondrák s Macurou půjdou na kobereček

Kromě nejisté budoucnosti šéfa ANO se před druhým kolem prezidentských voleb rozhořela diskuze, jestli nehrozí, že v hnutí vznikne frakce a nejsilnější strana ve sněmovně se rozdělí. Někteří jeho členové totiž nejsou spokojeni s cestou, jakou se strana vydala, a nesouzní ani s vystoupeními samotného Babiše. Jedněmi z takových jsou i poslanec a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor Ostravy Tomáš Macura.

Oba se vyjádřili, že půjdou volit Babišova konkurenta Petra Pavla, Vondrák se po výsledcích druhého kola z finálních výsledků radoval na Twitteru. „Výsledek 58,32 % oproti 41,67 % ve prospěch Petra Pavla je jednoznačný. Gratuluji Pavlovi a přeji mu, aby navrátil úřadu prezidenta tolik žádaný respekt a důstojnost,“ sdílel své emoce na sociální síti.

Ivo Vondrak @ivondrak Je sečteno 100% hlasů. Výsledek 58,32% oproti 41,67% ve prospěch Petra Pavla je jednoznačný. Gratuluji @general_pavel a přeji mu, aby navrátil úřadu prezidenta tolik žádaný respekt a důstojnost. oblíbit odpovědět

V návaznosti na to místopředseda Sněmovny a člen hnutí ANO Karel Havlíček médiím sdělil, že Vondrák s Macurou nejspíš zamíří na kobereček a budou své rozhodnutí podpořit Pavla vysvětlovat.

„To (štěpení strany, pozn. red.) naprosto nepřipadá v úvahu. ANO je dnes nejsilnější stranou a je velmi, velmi jednotné. To, že jsou jednotky lidí, kteří mají jiný názor, je v pořádku, to je v každé velké straně,“ řekl Havlíček iDNES.cz.

Uvedl sice, že Macura s Vondrákem mají právo podpořit ve volbách koho chtějí, ale musí to zdůvodnit svým voličům. „Oni tam nejsou z vůle boží, jsou tam s podporou vedení ANO a samozřejmě, a to zejména, díky tomu, že je zvolili voliči,“ uvedl.

Právě jim podle něj musí Vondrák či Macura ve svých působištích vysvětlit svůj názor a zjistit, zda jsou s nimi v souladu. „Pokud nejsou, tak na to musíme reagovat, protože nemůžeme hazardovat s hlasy v naprosto klíčovém kraji, jako je Moravskoslezský,“ zdůraznil bývalý ministr dopravy a průmyslu a obchodu.

Závěrem dodal, že pokud se zjistí, že voliči jsou nespokojeni a postup zmíněných politiků považují za nesprávný, musí se s nimi jednat a domluvit se na dalším postupu. „Jestli chtějí, nebo nechtějí být v hnutí ANO, protože my musíme jednat v souladu s těmi, kteří nás volili. Jinak bychom popřeli veškerou politickou matematiku a hlavně logiku.“