ANO se štěpit nebude, frakce jsou nesmysl, říká Havlíček k budoucnosti hnutí

Petra Pavla volili i někteří členové ANO. Budete to s nimi nějak řešit?

Na to má samozřejmě každý právo. Já se na to dívám z jiného úhlu pohledu. To, že někdo někoho volí, je věc jedna. Druhá je, že pokud je někdo zvolený za hnutí ANO a má třeba nějakou funkci nebo pozici, tak tam není z vůle boží. Takoví lidé tam jsou z vůle voličů s podporou hnutí ANO. A tyto dvě věci musíme dát dohromady.

Musíme se podívat, jak kandidát dopadne v regionu a jestli to souzní s našimi voliči, myslím teď ta vyjádření představitelů, že budou volit někoho jiného. My jako hnutí ANO jsme dneska nejsilnějším hnutím. Vyhodnotíme si výsledek voleb, podíváme se na jednotlivá místa, vyhodnotíme si náladu. A jestli lidé souzní s naším názorem nebo názorem našich některých členů, kteří mají odlišný názor.

A kdyby voliči nesouznili?

Tak to musíme řešit, nemůžeme hazardovat s našimi hlasy. To by bylo naprosto nelogické, kdybychom prosazovali něco jiného, než požadují naši voliči.

Umíte si představit štěpení v hnutí?

To naprosto nepřipadá v úvahu. Ano je dnes nejsilnější stranou a je velmi, velmi jednotné. To, že jsou jednotky lidí, kteří mají jiný názor, je v pořádku, to je v každé velké straně.

Podívejte se i na menší strany, jakým způsobem tam fungují jejich aktéři. Problém není kritika, podstatné je to, jestli jednáme v souladu s těmi, kteří nás volili. To je důležité.

Je na stole předčasný sněm ANO?

Zatím ne, my teď budeme mít předsednictvo, ale máme k řešení spoustu technických věcí. Tam si vyhodnotíme čísla.

Pan hejtman Vondrák mluvil o tom, že by uvnitř hnutí mohly vzniknout frakce. Umíte si to představit?

On s tím přišel už před pěti, šesti měsíci, ale byl se svým názorem osamocený. Nejsilnější jsme ale v tom, že nejsme politicky vyhranění, tedy doprava i doleva orientovaní.

To je jeden z nejzásadnějších pilířů našeho hnutí, který by měl zůstat. Proč bychom tedy zakládali frakce? Každý může své názory prosazovat. Frakce nás budou akorát zdržovat při práci.

Jak hodnotíte kampaň?

Vadila mi ta dehonestace některých politiků nebo některých činitelů, představitelů jednotlivých politických stran, kteří dehonestovali voliče té druhé stany. Jeden z nich udělá otroky, další z nich udělá senilní důchodce, které srazí k zemi. To řekl šéf ODS v Děčíně.

Já neříkám, že jsme bez chyby. Ale troufám si tvrdit, že takhle silná vyjádření a takto dehonestující vyjádření vůči voličům jsme neměli. Všechno toto ale teď musí skončit. A já žádám všechny politiky, aby teď zklidnili zbraně a aby se chovali s respektem k druhé straně.

Pan Babiš už několikrát řekl, že příští volby budou bez něj. Budou, nebo ne?

Za mě určitě bude lídrem. Nejenom že hnutí ANO vybudoval, ale zvítězil také v mnoha, mnoha volbách. Takže za mě by měl určitě pokračovat.