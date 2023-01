Hradní protokolář Kruliš míří do České národní banky, naznačil Zeman

Podle informací ČTK si ho za šéfa své kanceláře vybral guvernér ČNB Aleš Michl. Kruliš své další působení ale zatím komentovat nechtěl. Zvolený prezident Petr Pavel v neděli v České televizi na dotaz moderátora řekl, že bude chtít o spekulacích médií o možném přesunutí Kruliše do ČNB hovořit s Michlem.

Podle Pavla to vyvolává dojem, že by pozice v bance mohla být takzvanou trafikou pro Kruliše. Chce proto připomenout Michlovi, že úkolem guvernéra je nejen dbát o cenovou stabilitu, ale i o důvěryhodnost ČNB jako instituce.

Zeman řekl, že by se Pavel měl naučit, že ČNB je ze zákona nezávislá, a guvernér se tak může rozhodnout, kdo bude jejím kancléřem. „Jinak Vladimír Kruliš je nejlepší manažer, jakého jsem v životě potkal, a já jsem v politice 32 let. A závidím každému, komu se podaří ho dostat do svých služeb,“ řekl Zeman.

Kruliš může mít daleko více nabídek

Domnívá se, že Kruliš může mít daleko více nabídek než jen z ČNB. „Ale protože mám národní banku rád, tak bych si přál, aby Česká národní banka měla schopného kancléře. A schopnějšího než Vladimíra Kruliše podle mého názoru nedokáže získat,“ doplnil na dotaz, jaká bude budoucnost jeho protokoláře.

Kruliš pracuje v Kanceláři prezidenta republiky od roku 2014, nejprve působil jako zástupce ředitel odboru protokolu, od roku 2018 stojí v jeho čele. Vystudoval obor marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde později získal doktorát z ekonomie na Fakultě ekonomiky a managementu.

Je držitelem bezpečnostní prověrky na druhý nejvyšší stupeň Tajné, prověrku NATO Secret získal také od Severoatlantické aliance. Kromě Pražského hradu se angažoval ve Straně práv občanů blízké Zemanovi.