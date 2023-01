Nechci žádnou "trafiku" a nelíbí se mi inkvizice, řekl Zemanův protokolář

Uvedl, že je připraven maximálně vyjít vstříc svému nástupci v čele protokolu po nástupu nového prezidenta Petra Pavla, který 9. března nahradí na Pražském hradě Miloše Zemana.

„Nebavili jsme se o žádné takové nabídce,“ řekl Kruliš k informacím, že guvernér centrální banky Aleš Michl si ho vybral za šéfa své kanceláře, což nepřímo potvrdil i Zeman. Kruliš uvedl, že ve své věku by rád zůstal ve výkonné funkci a bude si hledat práci, kde bude mít odpovědnost a uplatní to, co umí.

Odmítl názory, že by jeho nové působení byla „trafika“ za jeho práci pro dosluhujícího prezidenta. Nelíbí se mu současná móda „inkvizice“ ničící všechny, kteří pracovali v kanceláři prezidenta republiky.

Zvolený prezident Pavel v neděli v České televizi řekl, že bude chtít o spekulacích médií o možném přesunutí Kruliše do ČNB hovořit s Michlem. Podle Pavla to vyvolává dojem, že by pozice v bance mohla být trafikou pro Kruliše. Chce připomenout Michlovi, že úkolem guvernéra je nejen dbát o cenovou stabilitu, ale i o důvěryhodnost ČNB jako instituce.

Zeman na to reagoval slovy, že by se Pavel měl naučit, že ČNB je ze zákona nezávislá, a guvernér se tak může rozhodnout, kdo bude jejím ředitelem kanceláře. Kruliše považuje za nejlepšího manažera, které za více než 30 let v politice potkal. Řekl také, že České národní bance by přál schopného kancléře – a schopnějšího, než je Kruliš, podle něj nedokáže získat.

V nejbližší době se má sejít současný vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář s budoucí kancléřkou Janou Vohralíkovou, aby mluvili o předání úřadu a agendy hlavy státu. Kruliš uvedl, že on sám a jeho odbor je připraven poskytnout týmu kolem Pavla maximální součinnost. Má zájem na tom, aby protokol dobře fungoval i po nástupu nového prezidenta a aby se předešlo jakýmkoliv protokolárním přešlapům.

Kdo se ozve první? Zeman chce, aby Pavel

Brzy by se měli sejít odcházející a zvolený prezident, termín schůzky zatím nebyl domluven. Kruliš považuje za nejčistší řešení, aby Pavel požádal o setkání se Zemanem. Umí si ale i představit i to, že by Zeman svého nástupce pozval. Obě strany budou zřejmě muset najít nějaký průsečík, aby se potkaly, protože se potkat chtějí, soudí šéf hradního protokolu. Zeman nicméně v České televizi řekl, že očekává, že iniciativu převezme Pavel.

Zemana ještě ve zbytku mandátu čeká například jmenování soudců, v polovině února má také přijmout jmenovací dekrety některých velvyslanců včetně velvyslance USA v Praze, řekl Kruliš. Na nového prezidenta Pavla čeká podle něj návrh na jmenování dalších soudců či rektora, ale nic z toho není v plánu bezprostředně po inauguraci.

Na dotaz, zda Zeman ještě jmenuje nového předsedu Ústavního soudu, ačkoliv mandát tomu současnému končí až v srpnu, Kruliš odpověděl: „Zatím nemám tu informaci a zatím tento bod v programu není.“

Kancelář prezidenta republiky nespadá pod státní službu, řídí se tedy běžnou pracovně-právní legislativou. Je tedy na novém prezidentovi a zejména jeho kancléřce, s kým se rozloučí, koho si bude chtít nechat, jak tým rozšíří či změní strukturu kanceláře, dodal Kruliš.