Na Hradě končí protokolář Kruliš a šéf sekretariátu Hlinovský

Kruliš chce po odchodu z Hradu dál působit ve výkonné funkci, v níž by uplatnil, co umí. Řekl to již dříve v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Nebavili jsme se o žádné takové nabídce,“ řekl Kruliš k informacím, že guvernér centrální banky Aleš Michl si ho vybral za šéfa své kanceláře, což nepřímo potvrdil i Zeman. Kruliš uvedl, že ve své věku by rád zůstal ve výkonné funkci a bude si hledat práci, kde bude mít odpovědnost a uplatní to, co umí.

Odmítl názory, že by jeho nové působení byla „trafika“ za jeho práci pro dosluhujícího prezidenta. Nelíbí se mu současná móda „inkvizice“ ničící všechny, kteří pracovali v kanceláři prezidenta republiky.

Podrobnosti připravujeme

