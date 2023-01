KOMENTÁŘ: Babiš, stroj na úspěch, se zadrhl. Půjde do šrotu?

Výsledek hradní volby komentoval premiér Petr Fiala slovy: „Vypadá to, že jsme svědky začátku konce Babišovy éry.“ Od šéfa nejsilnější vládní strany to byl sice trochu unfair výrok, protože ve volební den využil výsledek přísně personalizovaného střetu o nejvyšší post v zemi, do něhož jeho strana nenašla odvahu vůbec nastoupit, k vnitropolitickému soupeření ODS s hnutím ANO. Což ale neznamená, že ona slova musí být nutně mimo mísu.

Ve všech typech voleb se ukazuje, že Babiš zůstává osamocen, bez spojenců a možných koaličních partnerů.