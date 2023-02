Babiš svým rozhodnutím udělal mainstreamu čáru přes rozpočet, míní politolog

„Byl to chytrý a jediný možný tah. Pokud by politiku opustil, přenechal by Sněmovnu Tomio Okamurovi. Babiš je tváří hnutí ANO a ví, že on dokáže jednoduše a emočně voličům vysvětlovat kroky vlády a hnutí. Havlíček, ale ani další nejsou tak silní, jako on. Babiš je schopen v příštích volbách v roce 2025 SPD oslabit, což i na tiskové konferenci uvedl,“ říká politolog Jan Kubáček.

Šéf ANO zahájil tiskovou konferenci hodnocením prezidentské kampaně. „Můžeme konstatovat, že hlasy 2,4 milionů hlasů je skvělý výsledek. Víc, než získalo hnutí ANO ve sněmovních volbách v roce 2021. Můžeme zastupovat voliče, kteří nemají zastoupení v parlamentu,“ řekl Babiš po jednání klubu. Následně oznámil, že zůstává šéfem hnutí.

„Babiš se navíc dokáže vymezovat vůči Fialovi. Být tou silnou tváří hnutí. Pokud by nebyl předákem, ANO by ztrácelo. Je třeba zmínit i přednostní právo. Nyní jich sice nemá mnoho, ale nějaká jsou. A především, pokud by opustil politiku, v očích voličů a že jich nebylo málo, 2,4 milionu, by utekl z boje. To si nemůže dovolit,“ dodal Kubáček.

Podle politologa Lukáše Valeše udělal Babiš mainstreamu tak trochu čáru přes rozpočet.

„Mainstream očekával, že dnes oznámí Babiš konec v politice, ale on jim udělal jak se říká čáru přes rozpočet. Je jasné, že si tímto krokem, tedy setrváním na postu poslance, dělá prostor, zůstává být hlavou a vůdčí osobnosti ANO. Hnutí tento krok jistě řešilo a je jasné, že tvář Babiše má stále veliký potenciál už i jen v tom ohledu, kolik získal v prezidentské kandidatuře hlasů,“ míní Valeš.

Babiš považuje za důležité dobudovat strukturu hnutí ANO, soustředit se na mladou generaci, hledat nové tváře a připravit se na příští volby. Omezí své mediální a společenské aktivity. „Abych mediální a politické scéně sebral hlavní terč obsesivní nenávisti,“ řekl.

Babiš patří k nejvýraznějším tvářím současné české politické scény. Od chvíle, kdy v roce 2011 založil hnutí ANO, se prosadil do Sněmovny i do čela vlády a nedávno se probojoval i do druhého kola volby prezidenta republiky, ve kterém ale jasně prohrál s generálem ve výslužbě Petrem Pavlem.