Stíhání Andreje Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo definitivně skončilo

„Ano, mohu potvrdit, že nejvyšší Nejvyšší státní zastupitelství ukončilo přezkum usnesení Městského stáního zastupitelství v Praze o zastavení trestního stíhání. Ze strany Nejvyššího státního zastupitelství nebyl shledán zákonný důvod pro zrušení tohoto rozhodnutí,“ potvrdil informaci iDNES.cz mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Usnesení státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze Jaroslava Šarocha tedy zůstává v platnosti. Státní zástupce zastavil stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího na začátku února. Šaroch tehdy došel k závěru, že skutek, pro který bylo trestní stíhání vedeno, není trestným činem a není důvod k postoupení věci.

Případ syna Andreje Babiše z prvního manželství loni na jaře při skončení vyšetřování celé kauzy Šaroch vydělil k samostatnému řízení. Andrej Babiš mladší totiž žije ve Švýcarsku a nepodařilo se ho dosud vyslechnout. Podle NSZ nejde o překážku pro zastavení stíhání, a to zejména s ohledem na celkovou důkazní situaci a další výsledky vyšetřování.

NSZ zohlednilo i zdravotní stav Babiše mladšího. „Tyto skutečnosti nevedou k předpokladu, že by ve vztahu k Andreji Babišovi mladšímu do budoucna mělo či mohlo dojít ke změně stávající důkazní situace odůvodňující vydané rozhodnutí o zastavení trestního stíhání,“ uvedl Malý.

Šaroch loni v srpnu zastavil stíhání všech obviněných včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho rodiny. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ovšem loni na začátku prosince zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Andreje Babiše a jeho experty na dotace Jany Mayerové v kauze Čapí hnízdo.

Původní zastavení trestního stíhání navíc označil za nezákonné a předčasné a věc vrátil zpět do Prahy k dozorovému státnímu zástupci. Babiš a Mayerová jsou od té dobu znovu obviněni z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Stíhání dalších čtyř původně obviněných – Babišových rodinných příslušníků – loni definitivně skončilo.

Farma Čapí hnízdo

Babiš byl kvůli postupu při financování Farmy Čapí hnízdo obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie v říjnu 2017. Podstatou případu je to, že společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert.

V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Babiš od začátku jakékoli pochybení odmítá. Tvrdí, že je nevinný a že jde o politickou kauzu.



Premiérův syn poslal předloni v lednu policii e-maily, v nichž psal, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo unesen na Krym. Policisté z Prahy 1 pak ale prověřování případu ukončili, žádný zločin se podle nich nestal, za chybu byli kázeňsky potrestáni. Případ únosu později policie znovu otevřela. Premiér nařčení popřel, jeho syn podle něj trpí schizofrenií.

VIDEO: Je to puč Palermo, dotyční novináři se mě snaží zničit, řekl premiér Babiš