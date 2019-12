S rozuzlením případu Čapí hnízdo pomáhal Zemanovi expert na evropské fondy

Trestní stíhání Babiše i dalších v případu zastavilo pražské městské státní zastupitelství (MSZ) v půlce září. Šéf MSZ Martin Erazím tehdy sdělil, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Právě pro ně přitom byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala.

Jak může Zeman rozhodnout? Pavel Zeman může usnesení o zastavení stíhání v kauze potvrdit, a případ tak definitivně ukončit. Šarochovo zastavení stíhání je pravomocné už nyní, Zeman by na něj v tomto případě dal jen své razítko. Šéf žalobců může také usnesení o zastavení trestního stíhání zrušit. Trestní stíhání by tak pokračovalo. Případ by se vrátil státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi. Přitom je vázán právním názorem, který vyslovil nejvyšší státní zástupce, a je povinen provést úkony a doplnění, které by Zeman případně nařídil.

Nejvyšší žalobce může rozhodnutí MSZ potvrdit, nebo zrušit. Prezident Miloš Zeman už ovšem dřív uvedl, že kdyby bylo pravomocně zastavené stíhání obnoveno, rozhodl by o takzvané abolici pro Babiše. V jejím důsledku by bylo další trestní stíhání nepřípustné. Premiér opakovaně tvrdí, že by však abolici nepřijal.

Zeman měl čas na rozhodnutí do 17. prosince. Verdikt Městského státního zastupitelství v Praze prověřilo také Vrchní státní zastupitelství v Praze. Úřad pod vedením Lenky Bradáčové poslal svůj závěr až na konci listopadu.

Server Aktuálně.cz informoval o tom, že kauzou Čapí hnízdo se na NSZ zabýval expert na OLAF i evropské fondy Michal Fiala, který působí na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Zeman od počátku s Fialou finální verdikt konzultoval.

Fiala se specializuje na oblast ochrany ekonomických zájmů Evropské unie, korupce a veřejných zakázek. Spolupracuje i na mezinárodní úrovni, je součástí expertního týmu OECD pro daňovou a jinou kriminalitu. Za Českou republiku zajišťuje v rámci trestního řízení komunikaci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Tento úřad již kauzu Čapí hnízdo dříve zkoumal.

Farma Čapí hnízdo

Babiš byl kvůli postupu při financování Farmy Čapí hnízdo obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie v říjnu 2017. Letos v dubnu ho policisté navrhli obžalovat. Podstatou případu je to, že společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert.

V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.

PŘEHLEDNĚ: O co jde v kauze Čapí hnízdo Rekonstrukce bývalého dvora Semtín odstartovala v roce 2006, trvala celkem čtyři roky.

Usedlost původně patřila společnosti ZZN Agro Pelhřimov, spadající pod holding Agrofert Andreje Babiše, v jehož představenstvu seděl i Jaroslav Faltýnek.

Andreje Babiše, v jehož představenstvu seděl i Jaroslav Faltýnek. V roce 2007 ZZN Agro Pelhřimov rozhoduje o vydání tzv. anonymních akcií. Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu. Babiš později uvedl, že majiteli byly jeho děti, jeho partnerka a její bratr. Teprve poté si firma změní název na Farma Čapí hnízdo.

Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu. Babiš později uvedl, že majiteli byly jeho děti, jeho partnerka a její bratr. Teprve poté si firma V únoru 2008 farma poprvé žádá o dotace, celkem dostane 54 milionů.

V roce 2014 končí pětiletá lhůta, po kterou se kontroluje dodržení podmínek udělení dotace. Farma Čapí hnízdo se stává součástí společnosti Imoba, jejímž jediným akcionářem je SynBiol, patřící do holdingu Agrofert .

. Podrobnou časovou osu kauzy najdete zde.

Premiér vinu dlouhodobě odmítá. Stíhání kromě premiéra Babiše čelila i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. I v jejich případě bylo stíhání zastaveno.



Zastavení se netýkalo premiérova syna Andreje Babiše mladšího, kterého policie vyšetřuje zvlášť. Policie navrhla zastavit jeho stíhání na konci října.

