Stíhání v kauze Čapí hnízdo je zastaveno. Zvrátit to může už jen šéf žalobců

„Dnešního dne bylo oprávněným osobám rozesláno rozhodnutí, kterým došlo k zastavení trestního stíhání všech osob v tzv. kauze Čapí hnízdo,“ uvedlo Městské státní zastupitelství v Praze ve své tiskové zprávě. Martin Erazím tak podpořil právní názor svého podřízeného Jaroslava Šarocha.

Dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch předložil na konci srpna návrh na zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo.

S konečným rozhodnutím se následně seznámil vedoucí státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím a zastavení trestního stíhání potvrdil. Zabýval se mimo jiné otázkou, zda je tato změna zákonná a důvodná, respektive zda je zákonné a důvodné předložené rozhodnutí.



Policisté pracovali s verzí, že Farma Čapí hnízdo nespadala v době žádosti o dotaci do kategorie malého nebo středního podniku a dotaci získala neoprávněně. „Provedené dokazování však vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala,“ uvedl městský státní zástupce v Praze Martin Erazím ve svém vysvětlení.



Slovo má i šéf žalobců Zeman

Pokud šéf Městského státního zastupitelství nebude spokojen s tím, jak Městské státní zastupitelství v Praze případ vyřešilo, může mu nařídit, aby rozhodlo jinak. Zahájí mimořádný schvalovací proces, který se spouští vždy, když je stíhání zastaveno v takto pokročilém stádiu případu. Čas má Zeman do tří měsíců od nabytí právní moci, že se zastavení stíhání ruší.

Babiš svou vinu dlouhodobě odmítal

Babiš, který byl od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítal, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. „Žádný podvod nebyl, říkal jsem to stokrát, nevím, proč to opakovat,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES. Hrozilo mu až deset let vězení.



Stíhání čelila kromě premiéra Babiše i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Policie navrhla jejich obžalobu v polovině dubna.

Ještě v červnu letošního roku podali žádost o zastavení stíhání dva z nich. Podle informací v médiích by měl být jedním někdejší manažer Agrofertu, Josef Nenadál. Podle advokáta je nepochybné, že se skutek, pro který byl klient stíhán, nestal.

Kvůli dotaci na stavbu farmy byl obviněn i premiérův syn Andrej, jeho případ policie vyloučila k vlastnímu řízení. Andrej Babiš mladší žije dlouhodobě v zahraničí společně s první manželkou současného českého premiéra.

Sporné dotace z roku 2008

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila. Do dokumentu o vrácení peněz si společnost nechala včlenit větu, že vrácení peněz podle ní neznamená, že by porušila podmínky dotace.

PŘEHLEDNĚ: O co jde v kauze Čapí hnízdo Rekonstrukce bývalého dvora Semtín odstartovala v roce 2006, trvala celkem čtyři roky.

Usedlost původně patřila společnosti ZZN Agro Pelhřimov, spadající pod holding Agrofert Andreje Babiše, v jehož představenstvu seděl i Jaroslav Faltýnek.

Andreje Babiše, v jehož představenstvu seděl i Jaroslav Faltýnek. V roce 2007 ZZN Agro Pelhřimov rozhoduje o vydání tzv. anonymních akcií. Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu. Babiš později uvedl, že majiteli byly jeho děti, jeho partnerka a její bratr. Teprve poté si firma změní název na Farma Čapí hnízdo.

Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu. Babiš později uvedl, že majiteli byly jeho děti, jeho partnerka a její bratr. Teprve poté si firma V únoru 2008 farma poprvé žádá o dotace, celkem dostane 54 milionů.

V roce 2014 končí pětiletá lhůta, po kterou se kontroluje dodržení podmínek udělení dotace. Farma Čapí hnízdo se stává součástí společnosti Imoba, jejímž jediným akcionářem je SynBiol, patřící do holdingu Agrofert .

. Podrobnou časovou osu kauzy najdete zde.