Cítím úlevu za rodinu, její zatažení do kauzy byla prasárna, řekl Babiš

Nejvyšší státní zástupce naopak neobnovil stíhání dalších čtyř původně obviněných. Konkrétně se jedná o Moniku Babišovou, Adrianu Bobekovou, Martina Herodese a Josefa Nenadála.

„Mám velkou radost a cítím úlevu, že je definitivně zastaveno trestní stíhání mé rodiny, mojí manželky a mé dcery,“ uvedl pro iDNES.cz Babiš.

Jeho trestní stíhání ovšem v kauze Čapí hnízdo nekončí. Babiš a Mayerová jsou znovu obviněni z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Zeman zdůraznil, že nepředjímá, jaký má být výsledek vyšetřování, a že u obviněného Babiše i Mayerové je nutné ctít presumpci neviny.

„Zvykl jsem si na to, že jdou po mně. Že mě chtějí za každou cenu vyštvat z politiky. A protože je jasné, že mě nikdo neuplatí, museli najít jiné, sofistikovanější způsoby. Ale zatažení mojí rodiny do celé té sprosté a vylhané kauzy byla od začátku neuvěřitelná prasárna,“ okomentoval Babiš.

„Očekával jsem, že mě jen tak nepustí. Jsem politik, vydržím to. Dobrá zpráva je, že to má sestupnou tendenci. Původně mělo spáchat trestný čin 11 osob, pak jen 7 osob a teď už na tuto údajnou organizovanou trestnou činnost stačí už jenom dvoučlenná skupina,“ dodal s tím, že věří, že vše dobře dopadne. „Protože jsem přesvědčený, ze jsem nic protizákonného nespáchal,“ dodal v závěru.



Premiér potvrdil, že v případě, že by mu prezident Miloš Zeman nabídl možnost abolice, tak by ji odmítl. „Abolice není potřeba, protože jsem přesvědčený, že jsem nic protizákonného neudělal,“ řekl.

Prezident už dříve uvedl, že kdyby bylo pravomocně zastavené stíhání obnoveno, rozhodl by o takzvané abolici pro Babiše. V jejím důsledku by bylo další trestní stíhání nepřípustné. Ke středečnímu zvratu se hodlá vyjádřit prezident ve čtvrtek v pravidelném pořadu televize Barrandov.

Babiš zároveň odmítl výzvu předsedy ODS Petra Fialy, aby hnutí ANO postavilo jiného premiéra do doby, než si současný předseda vlády dořeší své kauzy. „Tak já navrhuji ODS, aby si za předsedu zvolili pana Pavla Novotného z Řeporyj. S ním alespoň bude sranda,“ řekl premiér podle rádia Impuls.

Kauza Čapí hnízdo se nyní vrací do Prahy na městské zastupitelství. Pro dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha je Zemanův právní názor závazný. Ve věci bude muset provést úkony a doplnění, které mu nejvyšší státní zástupce nařídil.



VIDEO: Nejvyšší státní zástupce obnovil trestní stíhání Andreje Babiše Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trestní stíhání Babiše i dalších v případu zastavilo pražské městské státní zastupitelství (MSZ) v půlce září. Šéf MSZ Martin Erazím tehdy sdělil, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Právě pro ně přitom byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala.



Zastavení se netýkalo premiérova syna Andreje Babiše mladšího, kterého policie vyšetřuje zvlášť. Policie navrhla zastavit jeho stíhání na konci října.



Farma Čapí hnízdo

Babiš byl kvůli postupu při financování Farmy Čapí hnízdo obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie v říjnu 2017. Letos v dubnu ho policisté navrhli obžalovat. Podstatou případu je to, že společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert.

V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.