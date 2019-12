Babiš: Audity jsem nečetl, Unii nic vracet nebudeme a já neodstoupím

Podle Babiše není nejmenší důvod k tomu, aby kvůli případnému vracení stovek milionů kvůli dotacím pro Agrofert odstoupil ze své funkce, píše Právo.

„Zásadně odmítám, že by Česká republika musela vracet peníze kvůli mé bývalé firmě. To kvůli tradičním demokratickým stranám ČR vrátila Evropské unii už 30,6 miliardy korun, protože špatně spravovaly, rozumějte rozkrádaly, evropské fondy,“ vyjádřil se premiér.



Babiš se dále ohradil proti tomu, že je zpráva závěrem či stanoviskem Evropské komise. Podle něj se jedná o závěrečnou zprávu auditorů jednoho z generálních ředitelství EK, Komise to prý neřešila. V současné chvíli je prostor pro vyjádření České republiky a až poté nastane proces, kdy o tom může a bude jednat EK, míní Babiš.

„Celá tato auditorská manipulace je práce jednoho člověka, který Českou republiku už v minulosti udal v Bruselu a přišli jsme kvůli němu o stamiliony,“ vyjádřil se premiér pro Právo na adresu svého bývalého náměstka na ministerstvu financí a pirátského senátora Lukáše Wagenknechta.



Podle Babiše je to msta za to, že se s Wagenknechtem „rozloučil“ na financích, je to prý senátorův způsob práce.



Rozhodnutí o zveřejnění auditů by podle premiéra mělo ležet na ministerstvu pro místní rozvoj a Evropské komisi. „Nevím, co je v auditech, nečetl jsem je,“ uzavřel Babiš v rozhovoru pro Právo.

Celkem jde o zhruba 235 milionů korun, které měly jít na sedmnáct různých projektů, jako třeba projekty Inovace výrobních postupů v Lovochemii. Vrácenou částku by poté mělo Česko vymáhat po firmách patřících pod Agrofert. Podle auditu by také měly firmy Agrofertu přestat dostávat peníze z českých zdrojů. Deník N upozorňuje na to, že Agrofert by ovšem nakonec mohl platit mnohem víc – mohou mu být vyměřena i penále.

Konečnou verzi auditu odeslala EK do Česka minulý týden. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) odmítla obsah zprávy zveřejnit, podle ní ho komise označila jako důvěrný.

„Dokument má být zachován jako důvěrný do té doby, než budou ukončeny všechny navazující procedury,“ popsala. Až budou všechny procesy ukončeny, teprve pak budou moci úředníci podle Dostálové dokument zveřejnit.

Evropská komise nyní podle Dostálové vyzývá Českou republiku k tomu, aby se vyjádřila k tomu, zda přijme, či nepřijme její závěry.