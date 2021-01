Polní nemocnice v Praze je finančně neúnosná, zdravotníci podle Babiše jsou

Andrej Babiš ve videu divákům sdělil, že stát nechal záložní nemocnici zřídit v době, kdy bylo hospitalizováno více než 8 000 lidí.

„Bylo to v čase, kdy jsme měli obavu, že nebudeme mít pro lidi dostatek kapacity. Proto se to udělalo a nyní to končí, protože je to finančně neúnosné,“ okomentoval Babiš situaci okolo polní nemocnice v Letňanech.

Podle něj zrušení nemocnice nesouvisí s nedostatkem zdravotníků. „Pokud by to bývalo nastalo, tak bychom to určitě zvládli,“ uvedl.

Smlouva na pronájem prostoru by měla podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného skončit k 6. únoru. Záložní nemocnice v Brně nadále zůstane.

Fakta Stát provozovateli letňanského výstaviště dosud za pronájem zaplatil 50,9 milionu korun bez DPH.

Smlouva byla v listopadu prodloužena do konce února. Pokud by tedy pronájem skončil podle kontraktu, musel by stát zaplatit dalších 13,7 milionu korun bez DPH.

Pakliže bude smlouva ukončena k 6. únoru, měl by stát doplatit necelé tři miliony.



Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý v pátek uvedl, že zrušení nemocnice v Letňanech navrhl proto, neboť její udržování považuje při nedostatku zdravotnického personálu za neúčelné.

Pokud by se situace se zdravotníky zlepšila, jeví se podle Černého mnohem účelněji posílit kapacity normálních nemocnic než aktivovat zařízení v Letňanech.



Záložní nemocnici v Letňanech armáda postavila kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Postarat by se mohla o 500 pacientů. Oficiálně spadá pod fakultní nemocnici Bulovka.



Dvě stě tisíc registrací k očkování

Česko do nedělního dne podle premiéra obdrželo celkem 372 765 dávek vakcíny proti covidu-19. Od firem Pfizer/BioNTech jich stát dostal 352 365, od Moderny pak 20 400, z toho 12 000 dorazilo v neděli. Za první čtvrtletí by podle Babiše měla ČR obdržet zhruba 1,7 milionu dávek, ve druhém pak až 8,4 milionu.

Registraci k očkování provedlo podle premiéra přes 200 000 lidí starších 80 let. První dávku vakcíny dostalo 77 214 lidí z této věkové kategorie.



„Očkování funguje dobře,“ řekl Babiš. Česká republika s ním začala na konci prosince, vakcínu dostávají zatím především zdravotníci a lidé ve věku nad 80 let.

Zdravotníci dosud podle nedělního vyjádření Babiše aplikovali 266 631 dávek vakcíny. Obě dávky vakcíny dostalo zatím 36 251 lidí.



Babiš ve videu znovu zmínil to, že ministerstvo zdravotnictví „velice nešťastně“ komunikovalo o informaci k přerušení očkování proti covidu-19.

„K žádnému zastavení očkování nedošlo,“ řekl. „Samozřejmě je potřeba, aby ta komunikace ze strany ministerstva zdravotnictví byla lepší a jasná,“ dodal.