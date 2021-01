Radši by ve funkci Prymulu, Blatný není odborník na epidemii, řekl Zeman

Prezident Zeman se v neděli večer vyjádřil k tématu, jež během víkendového dne rozpoutalo diskusi. Během Otázek Václava Moravce zaznělo, že by podle informací pořadu měl v následujících čtrnácti dnech skončil na postu ministra zdravotnictví Jan Blatný. Ve vedení resortu by ho mohl nahradit premiér Andrej Babiš, či Roman Prymula.

„Za prvé nemám o výměně žádné informace, za druhé informace od České televize jsou nevěrohodné a je lepší je neposlouchat,“ řekl v úvodu rozhovoru.



„Uvítal bych, kdyby zůstal ministrem zdravotnictví Roman Prymula, a to především, protože Blatný je odborník na dětskou hemofilii, což je od aktuální pandemie dost daleko. Nicméně plně respektuji názor premiéra, který si může vybrat své ministry,“ zhodnotil Zeman.



Zeman v další části odsoudil nedělní demonstraci proti koronavirovým opatřením na Václavském náměstí, které se zúčastnily stovky lidí. „Zaplať pán Bůh, že to byly stovky, a ne tisíce. Český národ se stává rozumnějším,“ řekl. K poslanci Volnému ani zpěvačce Iloně Csákové, kteří se demonstrace účastnili, se odmítl vyjadřovat.



Prezident nedávno podstoupil první dávku očkování proti nemoci covid-19. Podle jeho slov se následně cítil velmi dobře a vše se obešlo bez komplikací. Další dávku by měl Zeman dostat 14. února. Co se týká vakcín, které by do Česka měly dovážet z Ruska či Číny, se vyjádřil pozitivně.

„Profesor Prymula vakcínu Sputnik doporučil, a pokud tak odborníci rozhodnou, nemám nic proti tomu, aby se tato vakcína využívala,“ řekl.

Zeman by byl i pro používání čínské vakcíny. „Toto proboha není politická záležitost, jde o kvalitu vakcinační látky. Pokud nebude dostatek vakcíny, poroste počet zemřelých,“ doplnil k otázkám ohledně vakcín. Zeman ale nesouhlasí se zrušení polní nemocnice v Praze v Letňanech, což je podle něj velmi předčasné.

Navalnyj není proti režimu, ale proti Putinovi

Dalším tématem bylo Rusko „Myslím si, že právě teď nastal čas pro první šrapnel. S Navalným je to naprostá fraška,“ zhodnotil Zeman. Opoziční politik Alexej Navalnyj by podle prezidenta Miloše Zemana neměl předstírat, že patří k politikům, kteří jsou proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Je pouze proti Putinovi, a to je velký rozdíl.

Odsoudil slova českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který se aktuální situaci vyjádřil a tvrdí, že násilným potlačováním opozice a svobody slova Rusko porušuje závazky o dodržování lidských práv. „Je vidět, že ministr zahraničí je absolutně neinformovaný,“ řekl Zeman.