Odvolání Blatného je ve hře, nástupce existuje jen jeden, tvrdí politologové

Na možné odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného v neděli upozornila Česká televize v pořadu Otázky Václava Moravce (OVM). Podle jejich zdrojů by měl Blatný skončit ve funkci do 14 dnů, jeho případným nástupcem by mohl být exministr Roman Prymula.

Redakce iDNES.cz oslovila tři politology, kteří se shodli, že jiné jméno v podstatě není ve hře. „Nikomu se do toho nechce. Ministr je v očích veřejnosti odpovědný za výsledky boje s pandemií, ale v tomto ohledu je řada věcí, které neovlivní. Například dodávky vakcíny, které nasmlouvá Evropská unie a výrobce je pak nedodá nebo zpomalí jejich objem,“ tvrdí politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

S jeho slovy souhlasí také politolog Jan Kubáček. „Příliš variant opravdu není. Dříve jsem myslel na docenta Maďara, ale on by do toho po své zkušenosti s ministerstvem zdravotnictví už asi nešel. Pokud by došlo ke změně, musí to být člověk, který bude danou situaci zvládat. To byla výhoda pana Prymuly, měl k tomu vojenský přístup – co řekl, to platilo. Za svými postoji si stál, i když byly kolikrát nepopulární,“ připomněl Kubáček.



29. října 2020

Podle něj však kvůli medializaci celé situace k odvolání Blatného v nejbližších dnech nedojde. „To by neudělal žádný politik. Dostal by se tak snadno pod tlak médií. Politická kariéra současného ministra se tak o nějaký čas prodlouží,“ doplnil.



Prymulův návrat však Kubáček v budoucnu nepovažuje za nereálný. „V politice nikdy neříkejme nikdy. Uvidíme, jak se vyvine situace kolem britské mutace viru. Pokud to bude vážné, dovedu si představit, že by se profesor Prymula vrátil. To už ostatně odšpuntoval prezident Miloš Zeman (v neděli uvedl, že by si přál Prymulův návrat, pozn. red.). Teď dochází k jistému testování, jak by reagovala veřejnost a jestli by to poškodilo pozici premiéra.“

Odpustila veřejnost Prymulovi?

Podle politologa Lukáše Novotného z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem má Prymula u veřejnosti stále velkou důvěru. „Z politiky ‚byl odejit‘ na základě nešťastné situace. Samozřejmě, nebyla to marginálie, ale má stále velký profesní kredit,“ tvrdí Novotný. Velký profesní kredit má ale také Blatný, některé jeho kroky však podle Novotného v očích veřejnosti působí chaoticky.

23. října 2020

Politologové se však nedokážou shodnout, zda veřejnost již Prymulovi odpustila návštěvu uzavřené restaurace na Vyšehradě, kvůli které v říjnu podal demisi. „Jeho kariéra ve vysoké politice trvala pouze krátkou dobu. Byl ministrem, pak šel na večeři a odstoupil. Když se však ukázalo, že jeho náhrada není úplně kvalitní, tak se vrátí? To může vyvolat kritiku veřejnosti,“ myslí si Mlejnek.



Kubáček vnímá situace trochu odlišně. „Lidé na Vyšehrad nezapomněli, ale na druhé straně vnímají, že za to pan Prymula zaplatil demisí. Myslím si, že kdyby si tehdy posypal hlavu popelem a omluvil se, tak by to lidé akceptovali a pokračoval by dál,“ spekuluje Kubáček.

Podle Novotného je také otázka, zda mají lidé Prymulovi vůbec co odpouštět. Řada z nich podle něj jeho prohřešek nepovažuje za závažný. „A to zejména v kontextu toho, jak jsou v současnosti naschvál porušována některá vládní opatření. Myslím si, že s odstupem času se může jeho přestupek jevit pro nemalou část populace jako zanedbatelný.“



Babiš resort nepřevezme

Podle zdrojů OVM by Blatného mohl v čele resortu nahradit sám premiér. Babiš to nicméně popírá a ani podle politologů není tato varianta příliš pravděpodobná.

„K této situaci v minulosti několikrát došlo, když byl nějaký ministr odvolán, a než se našla náhrada, premiér dočasně převzal resort. Dlouhodobé řešení to však není. Divil bych se, kdyby Andrej Babiš tuto variantu zvolil,“ tvrdí Mlejnek. Premiér by tím podle něj převzal odpovědnost za celý resort. „On se spíš snaží odpovědnost vždy na někoho přehodit,“ doplnil.

Podobně vidí situaci také Novotný. „Post ministra zdravotnictví je v současné době klíčový a není možné, aby ho měl někdo na půlúvazek, stejně jako donedávna pozici koordinátora očkování,“ uvedl.

„Babiš z toho však může vyjít šalamounsky tím, že formálně bude ministrem, ale resort reálně povede pan Prymula. Premiér tím může navíc vyjít vstříc i Pražskému hradu, protože víme o úzkých vztazích prezidenta s Romanem Prymulou,“ poznamenal Novotný.

Podle Mlejnka je nicméně tato varianta nepravděpodobná. „Politicky by mu neprospělo, kdyby něco zaštítil a nechal to dělat Prymulu a pak by za to celé nesl odpovědnost.“