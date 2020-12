Očkování potrvá devět měsíců, budeme to chtít urychlit, řekl Babiš

Očkování proti nemoci covid-19 u osob, které nepatří mezi ohrožené skupiny, by podle premiéra Andreje Babiše mělo trvat až do září. „Očkování potrvá asi devět měsíců, ale uděláme maximum pro to, abychom ten termín zkrátili,“ řekl Babiš ve svém pravidelném pořadu Čau lidi. „Pro ty, kteří nejsou ohrožené skupiny, se počítá, že očkování začne koncem března,“ doplnil premiér.