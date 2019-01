Řebíčkův návrat. Bývalý ministr dává rady a doporučení šéfovi komunistů

Cesty Páně jsou nevyzpytatelné, tvrdí staré přísloví, podle kterého může vývoj událostí přinést velká překvapení. Na cesty páně Aleše Řebíčka se však zdá být i toto rčení slabou kávou.

Vždyť kdo by v září 2006, kdy spolumajitel dopravní firmy Viamont nastupoval do vlády Mirka Topolánka, řekl, že jednou bude majitelem fotbalové Slavie a ještě později začne radit předsedovi komunistické strany Vojtěchu Filipovi.

Spolupráce Řebíčka s Filipem přitom zjevně není jednorázová, nahodilá věc. Už v době první menšinové vlády Andreje Babiše (ANO) se na Ředitelství silnic a dálnic zabývali čtyřstránkovým dokumentem nazvaným „Současné úkoly ministerstva dopravy a jejich plnění“.

V něm byly v bodech rozepsány dlouhodobé úkoly ministerstva a ­„z ­toho plynoucí nezbytná opatření“, či „personální zajištění činnosti ministerstva a podřízených organizací“. Pod materiálem s datem 6. ­února 2018 stojí dvě jména: Ing. Aleš Řebíček a Ing. Emanuel Šíp.

Druhý jmenovaný, bývalý šéf Českých drah a v letech 2007 až 2009 náměstek ministra dopravy Řebíčka, nastoupil o devět měsíců později do dozorčí rady ČD – Telematika, ve které mají většinový podíl České dráhy. Ačkoli si Emanuela Šípa oficiálně vybralo vedení drah, v resortu dopravy je veřejným tajemstvím, že se tak stalo na doporučení KSČM, jež drží vládu ANO a ČSSD.

Filip: Nemohu mluvit s lidmi?

Sám Řebíček pochopitelně od komunistů žádný veřejně zmapovatelný „šolich“ nedostal. Avšak o to intenzivněji prý podle lidí z politicko-podnikatelského prostředí komunikuje s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem.

Když se loni v říjnu konalo na Pražském hradě česko-čínské obchodní fórum, Filip si podle informací MF DNES ke své pozvánce vyžádal ještě vstupenky pro dva lidi. Jedním z nich byl právě Řebíček. Spolu je tam viděly stovky lidí.

Vojtěch Filip nejprve na otázku, zda komunikuje s Alešem Řebíčkem, odpověděl: „Já snad nemohu mluvit s lidmi, nebo co?“ Jakmile ale další dotaz směřoval k tomu, zda je bývalý ministr za ODS jeho poradcem, nebo na jaké bázi jejich komunikace probíhá, reagoval podrážděně.

„Vy jste se zbláznil? Vy neumíte číst na webu? Tam máte mé poradce,“ řekl pouze. Další otázky už ponechal bez odpovědi. Sám Řebíček nezvedal telefon a nereagoval na textové zprávy.

V rámci špiček KSČM se ale o Filipově spolupráci v oblasti dopravy ví. „Šéf měl vždy širokou plejádu kontaktů. A s Řebíčkem aby se neznali,“ uvedl zdroj z ­KSČM pod podmínkou zachování anonymity. „Spousta lidí za ním do kanceláře trefí. Když mu někdo řekne názor, tak si ho Vojta Filip vyslechne. Ale nic oficiálního tam není,“ dodal.

Ťok: Viděl jsem to

To ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok, kterého komunisti kritizují, byl otevřenější. „Slyšel jsem to. Dokonce se ke mně dostal materiál, který je panem Řebíčkem podepsán, a vyplývá z něj, že byl pro potřeby KSČM,“ sdělil MF ­DNES Ťok.

„Říkám si, co to má znamenat. Když byl pan Aleš Řebíček ministrem, byl jeho náměstkem Emanuel Šíp. Už mě i napadlo, jestli by to teď podle komunistů nemělo být naopak,“ dodal ministr dopravy.

Aleš Řebíček v srpnu 1992 spoluzakládal Viamont. Svůj třetinový podíl oficiálně prodal v roce 2006 před nástupem na ministerstvo dopravy za minimálně 345 milionů korun. Jenže právě v době jeho tříletého ministrování se Viamontu začalo nebývale dařit. Získával velké zakázky a ­měl i rekordní stamilionové zisky.

V lednu 2009 Řebíček ve vládě skončil. Důvěryhodné zdroje z okolí premiéra Mirka Topolánka tehdy tvrdily, že ministr se svým náměstkem Jiřím Hodačem „řádili tak, až už to přestalo být únosné“. Spolu s­ Řebíčkem tehdy končilo i pár dalších ministrů. „Existují vnitrostranické a politické důvody,“ řekl tehdy Topolánek.

O pár měsíců později se však Aleš Řebíček opět připomněl. Ve svém komplexu nemovitostí za 126 240 000 korun a­ na luxusní jachtě Aries za zhruba 50 milionů byl jedním z hostitelů dovolené „velkých kluků“ z­ politiky a byznysu včetně Topolánka, Marka Dalíka, šéfa ČEZ Martina Romana či Milana Urbana z ČSSD.

Firmy podle jachty

O dva roky později, v srpnu 2011, se Řebíček stal majitelem a prezidentem fotbalové Slavie. V té době už jeho příjmy a vynaložené miliony moc neseděly.

Tehdy exministr vysvětlil příznivcům Slavie: „Půjčil jsem si na to od dětí. A dokud mě nezbaví svéprávnosti, tak to vydrží.“ A ­také vykládal, jak chce vrátit Slavii na výsluní.

To se moc nepovedlo, klub málem sestoupil z ligy. A ­Řebíček ho v září 2015 prodal čínské skupině CEFC. Dnes dle rejstříku figuruje ve dvou firmách. Aries Trading a Villa Aries se jmenují téměř jako jeho jachta v Toskánsku.