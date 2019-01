Příprava D49 stojí, soud přiřkl odkladný účinek další stížnosti aktivistů

Loni v červenci brněnský krajský soud rozhodl, že žaloba aktivistů ze spolku Egeria kvůli dálnici D49 z Hulína do Fryštáku nemá opodstatnění. V tu chvíli to vypadalo, že rok stojící přípravy důležité cesty budou opět pokračovat a do konce roku by mohlo být vydané stavební povolení (viz též Dálnice D49 má zelenou, soud zamítl i žalobu kvůli čmelákovi a žabám).

Ekologové ale podali proti rozhodnutí krajského soudu kasační stížnost a Nejvyšší správní soud v Brně jí přiznal odkladný účinek. To znamená, že se veškerá příprava dálnice opět zastavila. Zdržení může trvat půl roku, možná déle.

„Nemám na to co říct. Je to pořád dokola. Soudy by měly zvážit, jestli jde stěžovatelům o ochranu přírody, nebo o to, jak stavbu dálnice prodlužovat,“ reagoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek. „Nepoškozujeme žádná zvířata, chováme se podle výjimek, nestavíme bez stavebních povolení,“ dodal.

Aktivisté ze spolku Egeria podali stížnost v říjnu a napadají v ní výjimku k zásahu do území, kde žije 17 obzvláště chráněných živočichů, například čolek, čmelák nebo několik druhů žab a netopýrů.

Nejvyšší správní soud o ní bude muset rozhodnout. Do doby, než tak učiní, ovšem vyhověl ekologům a přiznal stížnosti odkladný účinek, aby silničáři nezačali stavět.

„Aktuálně hrozí nenapravitelný následek v podobě ohrožení chráněných živočichů,“ uvádí v usnesení předseda senátu Nejvyššího správního soudu Petr Průcha.

Zatím se tak opakuje scénář z minulého roku a teď bude záležet na tom, jaký bude mít konec. Loni krajský soud nakonec potvrdil verdikt ministerstva životního prostředí, proti němuž aktivisté žalobu podali, že silničáři mohou zasáhnout do území s chráněnými živočichy.

„Míra dotčení chráněných druhů živočichů je přijatelná a negativní vliv na jejich populace umístěním předmětné stavby je možno adekvátně kompenzovat,“ shrnula v rozhodnutí předsedkyně soudního senátu Jaroslava Skoumalová.

Kdy a jak rozhodne Nejvyšší správní soud, není zatím jasné. „Mohlo by být rozhodnuto v horizontu následujících dvou měsíců,“ naznačila mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Přípravu dálnice opakovaně brzdí jeden ekologický spolek

Silničářům tak nezbývá než čekat, což vadí nejen jim, ale i řidičům a politikům.

„Soudy jsou nezávislé, ale trochu zapomínají na to, že jde o prioritní stavbu státu. Měly by se taky zamyslet nad motivy lidí, kteří stížnosti podávají. Je to pár jednotlivců,“ poznamenal Chudárek.

Hlavní postavou spolku Egeria je Miroslav Mach, který s MF DNES dlouhodobě nekomunikuje. Proti dálnici D49, jež má být součástí evropské dálniční sítě, brojil rovněž u Evropské komise.

Skutečnost, že jeden ekologický spolek může opakovaně brzdit důležitou dálnici, kritizuje i hejtman Jiří Čunek. Podle něho by měl mít možnost vyjádřit se během povolovacího procesu jenom jednou, což už by měly vyřešit připravované zákony.

„Jde o naprostou systémovou chybu. Demokracie se v zásadě zvrhla, protože tady každý může zastavit jakoukoliv stavbu a my se jenom díváme, jak ostatní státy jdou dopředu,“ podotkl Čunek.

„Když někdo tvrdí, že chce žít bez aut v lese, tak ať to dělá, ale nesmí mít právo zcela zablokovat společnost,“ zdůraznil.

Podle něho také dávají někteří soudci najevo náklonnost k aktivistům. „Mnozí z nich necítí žádnou zodpovědnost,“ zmínil Čunek.

Po dálnici D49 z Hulína do Fryštáku, která by mohla od dopravy ulevit i Zlínu, se mělo jezdit už několik let. Jednou však scházely peníze, pak zase povolení.

„Netroufám si říct, kdy začneme stavět,“ konstatoval Chudárek.

Tuší totiž, že i kdyby Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch silničářů a ministerstvo dopravy pak vydalo stavební povolení, aktivisté pravděpodobně podají odvolání.

A když s ním neuspějí, budou se moci obrátit na soud, což už dříve udělali a vyšlo jim to. Soud totiž povolení zrušil.