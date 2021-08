Z Kábulu odstartovalo první letadlo s evakuovanými Čechy a spolupracovníky

Z Kábulu do Prahy v neděli krátce po 23:00 SELČ odstartovalo první české vojenské letadlo se 46 Čechy a místními spolupracovníky s rodinami. Na Twitteru to uvedl premiér Andrej Babiš. Bližší informace do skončení záchranné akce nechce zveřejňovat. Vicepremiér Jan Hamáček uvedl, že vzhledem k situaci považuje za zázrak, že se letadlu podařilo odstartovat.