Aerolinky odklánějí letadla, vyhýbají se prostoru nad Afghánistánem

„Vzhledem k neustále měnící se situaci jsme začali s přesměrováváním letadel, která létají přes afghánský vzdušný prostor,“ uvedla letecká společnost United Airlines ve svém prohlášení.

Americký dopravce obsluhuje trasu mezi indickým hlavním městem a mezinárodním letištěm v Newarku denně, z Chicaga do Nového Dillí létá společnost pětkrát týdně, píše server CNBC.

Mimo jiné obsluhuje trasu také z Newarku do Bombaje. Právě americké aerolinky United Airlines jsou jedinou americkou společností, která létá do Indie prakticky nonstop. Jde o velmi dlouhé přímé lety, z Newarku do Nového Dillí trvá let necelých 14 hodin.

Aerolinky United Airlines tvrdí, že budou i nadále úzce spolupracovat s tamním Úřadem pro civilní letectví (FAA) a Mezinárodním sdružením pro leteckou dopravu (IATA). Chtějí situaci nadále vyhodnocovat a určit, jak budou na zasažených trzích pokračovat.

FAA již v červenci zakázal létat americkým aerolinkám nad afghánským vzdušným prostorem níže než 26 000 stop (7,925 kilometrů) nad zemí, a to právě kvůli bezpečnosti.

Obavy ohledně bezpečnosti ve vzdušném prostoru nad Afghánistánem mají i aerolinky Flydubai a Emirates. Ty pozastavily lety do Kábulu. Podle společnost Emirates zakoupené letenky nebudou platné, cestující se mají obrátit na dopravce či cestovní kanceláře.

Reaguje i Evropa

K podobným opatřením přistoupily i jiné země, včetně Velké Británie a Francie. Společnost British Airways serveru Euronews potvrdila, že „v současné době nevyužívá afghánský vzdušný prostor“.

Lety aktuálně odklání i francouzská společnost Air France. „Air France neustále sleduje aktuální geopolitickou situaci v Afghánistánu a také území, která jsou obsluhována leteckou společnosti či nad nimiž letadla přelétávají,“ uvedly francouzské aerolinky.

„Letové plány jsou upravovány v reálném čase podle rozhodnutí francouzských a regionálních úřadů, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň bezpečnosti letu,“ dodaly aerolinky.

Britská společnost Virgin Atlantic pro Euronews zmínila, že s ohledem na situaci v Afghánistánu přesměruje nadcházející lety tak, aby se letouny vzdušnému prostoru nad Afghánistánem vyhnuly.